直播・施政報告｜文創界批日夜繽紛成效減　李家超：多思考新方法

《施政報告》諮詢會一連兩個星期日舉行，今日（25日）特首李家超與多名司局長到了旺角伊利沙伯中學舉行，聽取獲邀出席逾120人的意見。



上星期在大埔舉行的諮詢會，李家超說現在是惠民生添幸褔最好的時機，獲邀出席的區議員、地區三會成員及青年等，提出房屋、經濟、勞工、醫療、照顧者等多個議題的意見。



8月18日，特首李家超到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（片段截圖）

李家超：非常重視地區諮詢

李家超感謝出席者和正收看諮詢會的觀眾，他說非常重視地區諮詢，「你哋最了解地區問題、細節上問題」，又指上次諮詢會後有很多意見有啟發性，對政府如何運用資源與落實政策非常重要，今次也希望盡量留時間予大家發表意見，適時分享自己看法。

8月18日，特首李家超到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（蘇煒然攝）

東區青年交流促進會主席陳德銘提出，希望政府完善創業生態圈，建議設多元化創業資金。（直播截圖）

有青年組織代表冀稅務寬免支持創業

身兼東區康山關愛隊隊長的東區青年交流促進會主席陳德銘提出，希望政府完善創業生態圈，建議設多元化創業資金，政府提供稅務寬免，吸引或留住更多人在港創業，也希望政府提供支持服務，為創業團體提供空間、資金。

任職中資電訊公司的陳先生希望政府有更多政策於北都基建建設。（直播截圖）

任職中資電訊公司的陳先生希望政府有更多政策於北都基建建設，包括數據中心，爭取該區有世界數據中心，並在本地人才方面給予支持。他又希望政府加快相關審批流程，構建更多網絡連接，令香港成為綜合平台，並提升網絡安全。

律師陳先生說，希望提升行業效率，特別在新興科技應用。（直播截圖）

律師陳先生說，希望提升行業效率，特別在新興科技應用，近年見到政府大力推動新興科技，特別在人工智能，他希望其行業也支持發展，建議政府再推出法律基金，助業界將系統升級，相信隨著普及應用，會令行業水平提高，更有競爭力，令香港法律行業在世界領頭。

8月18日，特首李家超到大埔官立小學出席首場地區諮詢會。（片段截圖）

中國香港跳繩總會主席黃婷倡設配對基金，讓企業提供資源支持運動員。（片段截圖）

跳繩總會倡設配對基金 讓企業提供資源支持運動員

中國香港跳繩總會主席黃婷則提到體育方面資源投放，希望政府除了在資源調配上檢討，也讓多些企業、市民加入支持，如設配對基金。她指，體育好處多，希望有跨部門推出推廣政策。

九龍城區委任區議員利哲宏希望引入更好的方法讓少數族裔學中文。（片段截圖）

九龍城區委任區議員利哲宏感謝政府投放資源讓少數族裔學中文，希望可進一步引入一些更好的教學法，又指現時有少數族裔有通行證回內地，望有更多學習文化機會。

8月18日，特首李家超到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（李家超Facebook相片）

地區青年社區建設委員會成員陳婉怡就演出場地提出建議。（片段截圖）

地區青年委員會成員倡發展工廈文娛場所

地區青年社區建設委員會成員陳婉怡就演出場地提出建議，希望將工廈及商廈也發展成演出場地，後者更有潛力成為文娛活動場所，甚至可以住人。

民建聯南區西北區議員張偉楠希望政府重推出售公屋計劃。（片段截圖）

民建聯南區西北區議員張偉楠希望政府重推出售公屋計劃，並關注未來港鐵南港島線西段的時間表。

本身是經民聯成員的香港工商協進聯盟創會會長吳日峰指，工商界期望香港商業登記證費用有寬免或資助。（片段截圖）

本身是經民聯成員的香港工商協進聯盟創會會長吳日峰指，工商界期望香港商業登記證費用有寬免或資助，又希望百分百貸款延長期限。他說，香港需要新經濟動力，ESG正在港做很多認證，很多內地公司經香港取得認證、並在內地設廠，認為香港有條件將其發展成經濟動力。

8月18日，特首李家超到大埔官立小學出席首場施政報告地區諮詢會。（李家超Facebook相片）

連鎖店經營者魏女士指，零售處境艱難，希望政府可提供及時的支持。（片段截圖）

零售界望放寬廣州一簽多行促來港消費

連鎖店經營者魏女士指，零售處境艱難，希望政府可提供及時的支持。現時港人北上，融合是必然方向，希望港府向中央爭取讓廣州人一簽多行，促進來港消費。她又建議港府再派消費券，讓市民留況消費。

8月18日，特首李家超率領司局長到大埔官立小學出席首場地區諮詢會。（蘇煒然攝）

李家超：個別行業適應洗牌期有挑戰 定必搞活人流

李家超綜合回應指，市民發言涵蓋多個議題，在不同領域，港府會取人所長，任何可以應用在港的措施都會考慮，一直也有與內地交流。在增加人流方面，李家超說一直也強調先「搞人流」，財氣自然來。他指，香港經濟雖然正增長3%，但個別行業適應「洗牌期」有挑戰，但「搞活人流」必然是其政策。

在體育方面，李家超說運動員成績好，在這方面會再聽意見，繼續推動。在科技方面則會繼續「做大、做強、做深」。

市民陳小姐指香港有持續進修基金，但新學科申請需時，希望當局檢視。（片段截圖）

深水埗區議員陳偉明：區內多排檔冀推廣吸引旅遊

市民陳小姐指香港有持續進修基金，但新學科申請需時，希望當局檢視，令更多創新課程可以供更多市民考慮。就一些商業課程的學習內容較舊，她也期望可以審視。

深水埗委任區議員陳偉明指，智能科技要落地應用，希望可加強應用在公屋管理。（片段截圖）

深水埗委任區議員陳偉明指，智能科技要落地應用，希望可加強應用在公屋管理。在教育方面，他關注教育場地，學校與社區多接軌，讓公眾使用學校場地。他提到，深水埗有很多排檔，期望可以透過文體旅局做推廣，吸引更多人來旅遊。

市民郭小姐指，認同社福界心連心大行動的提倡，期望政府為非政府組織提供更多支援，也希望政府推出更多政商民項目，如推出更多社區客廳。就照顧者支援、精神病患者支援等議題，也希望政府提供更多支援。

有律師關注未能參與航運、海事業務

律師麥先生指，香港律師行在本地發展起來，惟本地律師有很多行業的業務未能參與，如航運、海事的業務，也由外國在港成立的分所承辦，希望政府留意到，本地年輕律師也做得到。

輔導員李泳詩提到新學年下周開學，學童情緒需要關注。（片段截圖）

輔導員李泳詩提到新學年下周開學，學童情緒需要關注，學校雖有學生輔導員，很多時是由社工擔任，但她以自身為例，希望輔導員增加，減少有需要人士輪候服務的時間。就支援學童的三層應急機制，她也向特首了解未來會否延長。

來自黃大仙區的朱女士提到照顧者或有精神困擾，希望政府加強特殊人士照顧者的支援。（片段截圖）

工聯會區議員黃文港倡設獨居長者名冊

來自黃大仙區的朱女士提到照顧者或有精神困擾，希望政府加強特殊人士照顧者的支援。她指明白這些服務需要更多專業人士，希望政府多做宣傳，吸引更多人投身，並增設中心，讓服務提供者有空間辦活動、提供服務。

工聯會九龍城委任區議員黃文港指，希望政府盡快建立獨居長者名冊。（片段截圖）

工聯會九龍城委任區議員黃文港指，希望政府盡快建立獨居長者名冊，並加強樂齡科技支援，如室內識別長者跌倒、隨即報警的設備。

市民李小姐指，勞福局有不少計劃鼓勵僱主聘請SEN青年，但留意到參與計劃青年不少會在一年後離職（片段截圖）

有市民贊成輸入大灣區護士

市民李小姐指，接觸不少SEN青年，知道勞福局有不少計劃鼓勵僱主聘請SEN青年，但留意到參與計劃青年不少會在一年後離職，向局方查詢會否邀請非政府組織訪問僱主，為不同企業評級。

市民李小姐指，院舍外展方面，政府有需要增加醫生人手，應對需求。（片段截圖）

另一名市民李小姐稱，現時院舍在樂齡科技上可申請資助，確實提高樂齡科技普及與應用。而在院舍外展方面，政府有需要增加醫生人手，應對需求，或資助院舍自聘醫生。就醫護人手問題，她同意輸入大灣區護士。

深水埗防火委員會主席吳騰希望港府向中央爭取中資公司入市支持，提高股票交投。（片段截圖）

防火會主席吳騰倡爭取中資公司入市增港股交投

深水埗防火委員會主席吳騰指，現時中小企面對很多困難及挑戰，金融界特別難，認為香港市場價值被低估，希望港府向中央爭取中資公司入市支持，提高股票交投。

盲人輔導會行政總裁方善衡指，屋宇署今年5月就無障礙設施提出新指引，要求新建築遵從設計，惟連接住所至社區方面，仍有很多黑點要改善。（片段截圖）

盲人輔導會行政總裁方善衡指，屋宇署今年5月就無障礙設施提出新指引，要求新建築遵從設計，惟連接住所至社區方面，仍有很多黑點要改善，希望政府在每區成立無障礙專責小組，改善各區的無障礙設施。他又說，青年發展藍圖在殘疾青年上少著墨，冀相關專責小組可邀殘疾青年參與。

李家超冀重點研究減輕學童壓力

李家超綜合回應指，市民發言提到多方面問題，在科技採購上認為要多做共同推廣，在社福各個問題，他也說會不斷努力，市民的意見可令政府知道資源如何投放。

針對學童精神健康的問題，他說感謝不同專業協力，續指現時要兩條腿走路，除了找出需要協助的學童，也要重點研究如何減低青年壓力，例如個性建立、青年如何面對問題等。

青年民建聯副主席鍾秀賢倡地下高鐵改善跨區交通。（直播截圖）

民建聯鍾秀賢倡地下高鐵改善跨區交通

諮詢會第二小時進入小組討論環節，青年民建聯副主席鍾秀賢提出，近年經常講創科，希望交通運輸可與科技結合，又有見香港跨區交通需時，會否可與內地交流、與港鐵加強合作，設計地下高鐵，以惠及民生。

香港青年協進會副主席劉國熙表示，很多傳統製造業指無青年人入行。（直播截圖）

香港青年協進會副主席劉國熙表示，很多傳統製造業指無青年人入行，現職工友也較懷疑新科技，希望當局與業界溝通，為工友提供更多培訓。

從事金融界的趙女士指，中小企業現時很困難。（直播截圖）

金融界市民憂中小企裁員潮

從事金融界的趙女士指，中小企業現時很困難，2025年將取消強積金對沖，很多企業不知如何「計數」，也對相關支出有擔心，憂出現裁員潮。她又指，政府應教育市民如何調配強積金組合，幫助他們真正有錢退休。

宏才拓展有限公司行政總裁周慶生關注專利。（直播截圖）

中小企可持續發展學會執委、宏才拓展有限公司行政總裁周慶生關注專利，提到香港有稅務優惠，但「未夠深化」，認為可以行多一步，協助創新科技界貸款。他又指，ESG其實涉及環保、福利等多個方面，希望政府有跨部門制定政策做推廣。

灣仔區青年社區建設委員會陸先生指，郊野公園條例「鎖起」香港很多土地。（直播截圖）

灣仔青年望修例釋放郊野公園土地發展

李家超之後參與第二個小組討論，財政司副司長黃偉綸指，市民意見多元多樣，有港人在內地讀書，關心其學歷認受性，又有關乎引入內地演出來港。

灣仔區青年社區建設委員會陸先生指，郊野公園條例「鎖起」香港很多土地，問及會否修例，騰出部份地方作發展。就居住面積，他指現時建成的單位愈來愈細，希望當局設立最低居住面積，提升市民居住空間與幸福感。

從事文創活動的梁先生指，日夜都繽紛活動「搞得太多，成效開始遞減」。（直播截圖）

文創界：日夜都繽紛「搞得太多，成效遞減」

從事文創活動的梁先生指，日夜都繽紛活動「搞得太多，成效開始遞減」，建議當局在18區物色海濱讓私營機構營運活動，自負盈虧，並要求他們要達到一些社會效益。他又建議，當局考慮「船遊香港」。

酒店經營者葉先生表示反對設立酒店稅，解釋香港想留住更多客人，「我哋唔係趕客呀嘛。」（直播截圖）

酒店業代表反對設立酒店稅 批評趕客

酒店經營者葉先生表示反對設立酒店稅，解釋香港想留住更多客人，「我哋唔係趕客呀嘛。」他又指，日本雖有酒店稅，但金額細，有些平租的酒店更無酒店稅，重申現時香港「旺丁唔旺財」，希望政府作調整。

李家超考慮「其他方法、新方法」營運日夜都繽紛

李家超綜合回應指，旅遊要百花齊放，政府會做搭台角色，但真正要百花齊放，當區人士也要參與。市民的新方法，如18區提供場地讓私營機構營運日夜都繽紛，當局也會考慮。

住屋問題方面，李家超稱要因時制宜，現時最急切是很多人需要「上樓」，政府雖想所有人「住大啲、住好啲」，但目前要先處理急切的問題。