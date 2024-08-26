三中全會｜沈春耀：深化改革為改善民生　拿捏好哪些要改革或保留

「三中全會精神宣講會」今日（26日）下午在灣仔會展舉行宣講會，應特區政府邀請來港的全國人大憲法和法律委員會副主任委員、全國人大常務委員會法制工作委員會主任沈春耀指，三中全會通過有關深化改革的決定，改革要拿捏好哪些方面需要改革、哪些需要保留，強調要以人民為中心，要堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，堅持和完善中國根本政治制度，把人民當家作主具體現實體現到政治生活和社會生活等各方面。



沈春耀強調，一切發展和改革也是為了人民，改善民生。他指面對變化時，要有新的思路，各方面的政策也要因應變化而作出安排。



中央宣講團在灣仔會展舉行舉行宣講會講述三中全會精神（直播畫面截圖）

沈春耀表示，香港各界非常關心三中全會精神，關心國家發展及自身作用，他指改革開放是決定中國走向現代化國家的一條關鍵道路，形容改革開放給當代中國帶來了舉世矚目的歷史性巨變，同時法治建設亦取得前所未有的歷史性成就和進步。

沈春耀指，黨自十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央從堅持和發展中國特色社會主義、保證黨和國家長治久安的戰略和全局高度，定位法治、布局法治、厲行法治，指全面依法治國總體格局基本形成，法治中國建設開創新局面。

沈春耀指改革是為了人民、為了改善民生（新聞處直播截圖）

他續說，三中全會《決定》提出部署進一步全面深化改革，涵蓋政治、經濟、社會、民生、國家安全、國防等十四個方面，定下當2029年中國成立80周年時要完成的時間表，形容為外界觀察未來5年中國各項發展提供了新方向。全會《決定》強調發展全過程人民民主是中國式現代化的本質要求，對健全全過程人民民主制度體系作出重要部署，對加強人民當家作主制度建設等提出了改革任務，強調要以人民為中心，強調要堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，堅持和完善中國根本政治制度，把人民當家作主具體現實體現到政治生活和社會生活等各方面。

他又指，中國靠改革開放，實現中國式現代化，形容是黨和人民事業，大踏步趕上時代的重要法寶。他指中國的民主不只是在某個選舉環節，而是治國理政的全過程人民民主，是體現人民意願及維護人民利益。沈春耀又提及國家安全，指香港特區在維護國家安全上有重大制度發展，對香港創造的環境感到可喜。

沈春耀：面對變化時要有新思路

沈春耀指，一切發展和改革也是為了人民，改善民生。他又指面對變化時，要有新的思路，又指人口的總量和結構會發生變化，各方面的政策也要因應變化而作出安排。

商務部長王文濤也專程來港任宣講會主講者之一（新聞處直播截圖）

專程由北京來港出席宣讀會的除了沈春耀外，還包括中華人民共和國商務部黨組書記、部長王文濤，他主要集中講解涉及經濟部分。

王文濤：香港今日陽光明媚 東方之珠讓他有深刻好印象

王文濤指，香港要繼續發揮自身優勢，積極主動融入國家改革開放大局，形容香港在國家改革開放和現代化建設經濟所處的地位獨特，戰略地位重要，是不可替代。他指，香港今天陽光明媚，充滿活力，這顆東方之珠讓他有深刻好印象。他指出，改革開放是中國式現代化的鮮明標識，三中全會強調必須堅持對外開放基本國策，並對完善高水平對外開放體制機制進行重要部署。

王文濤又指高水平對外開放是要自主開放，不是：「你要我開放」。

鄭雁雄希望各界把握全會精神 支持香港改革創新

中聯辦主任鄭雁雄說香港是改革開放的全程參與者、貢獻者、得益者，發展至今成為超級聯繫人，當前世界之變正以前所未有的變革，關鍵是應變的內因也要空前，足夠的外因才能通過內因而起作用，三中全會精神不僅是內地現代化的精神，內地現代化進程也是香港以後進程的題中應有之義，呼喚各方以強烈的機遇意識、窗口意識、使命意識、堅定信心，勇毅前行，全力支持香港改革創新。

他續說，高興地看到，這段時間以來，政府和社會各界積極行動舉辦各類學習研討活動，迅速掀起了學習宣傳貫徹三中全會精神的熱潮，中央宣講團報告的宣講將幫助大家進一步深化對全會精神的理解，推動學習宣傳貫徹持續走向深入，希望香港社會各界以此為契機，更好把握落實全會精神的實質。他堅信在中央政府的大力支持下，在行政長官帶領下，香港社會各界一定能夠趁三中全會的東風，團結奮鬥，銳意進取，推動香港在進一步全面深化改革、推進中國式現代化的壯闊征程中，培育新優勢、實現新發展、作出新貢獻。

李家超：把三中全會精神融會貫通至工作崗位上

特首李家超致辭時說，二十屆三中全會是國家以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業關鍵時期召開的一次十分重要的會議，意義重大，《決定》共提出三百多項重要改革舉措，當中多項重要內容都與香港相關，包括要發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，深化粵港澳大灣區工作等，讓香港在國家對外開放發揮積極作用。三中全會不但引領國家邁向中國式現代化和高質量發展，對香港的長遠發展、長治久安同樣至關重要。香港在國家改革開放中一直扮演積極角色，作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，香港更發揮着國家「走出去」和「引進來」的重要橋樑和窗口作用。面對百年未有之大變局加速演進，香港特區必將更積極融入國家發展大局並充分發揮「一國兩制」、背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，在實現自身突破的同時，以香港所長，貢獻國家所需。

他又指，《決定》提出的重要改革舉措，涵蓋包括政治、經濟、文化、社會、生態文明、國家安全等方面部署改革，對香港以至全世界都有深刻影響。他希望大家務必把握這次寶貴的機會，認真學習，並將二十屆三中全會精神融匯貫通在各自的工作崗位上，把握機遇，銳意改革，主動作為，在促進香港繁榮發展、由治及興的同時，為國家以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。