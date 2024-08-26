三中全會｜沈春耀：深化改革為改善民生　王文濤：自主對外開放

「三中全會精神宣講會」今日（26日）下午在灣仔會展舉行宣講會，應特區政府邀請來港的全國人大憲法和法律委員會副主任委員、全國人大常務委員會法制工作委員會主任沈春耀指，三中全會通過有關深化改革的決定，改革要拿捏好哪些方面需要改革、哪些需要保留，強調要以人民為中心，要堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，堅持和完善中國根本政治制度，把人民當家作主具體現實體現到政治生活和社會生活等各方面。



沈春耀強調，一切發展和改革也是為了人民，改善民生。他指面對變化時，要有新的思路，各方面的政策也要因應變化而作出安排。



同場的商務部部長王文濤指，三中全會提出健全因地制宜發展新質生產力體制機制，認為香港有人才，資金等優勢，推動新質生產力大有可為。他又指三中全會提出的高水平對外開放，是要自主開放而不是：「你要我開放」。而被問及國家如何支持香港維持國際金融中心和貿易中心地位時，他細數中央推出的惠港措施之餘，強調：「國力和實力便是最大的支撐和支持」。



沈春耀（右）與王文濤專程來港出席宣講會，為香港各界解讀三中全會精神（廖雁雄攝）

中央宣講團在灣仔會展舉行舉行宣講會講述三中全會精神（直播畫面截圖）

沈春耀表示，香港各界非常關心三中全會精神，關心國家發展及自身作用，他指改革開放是決定中國走向現代化國家的一條關鍵道路，形容改革開放給當代中國帶來了舉世矚目的歷史性巨變，同時法治建設亦取得前所未有的歷史性成就和進步。

沈春耀指，黨自十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央從堅持和發展中國特色社會主義、保證黨和國家長治久安的戰略和全局高度，定位法治、布局法治、厲行法治，指全面依法治國總體格局基本形成，法治中國建設開創新局面。

沈春耀指改革是為了人民、為了改善民生（廖雁雄攝）

他續說，三中全會《決定》提出部署進一步全面深化改革，涵蓋政治、經濟、社會、民生、國家安全、國防等十四個方面，定下當2029年中國成立80周年時要完成的時間表，形容為外界觀察未來5年中國各項發展提供了新方向。全會《決定》強調發展全過程人民民主是中國式現代化的本質要求，對健全全過程人民民主制度體系作出重要部署，對加強人民當家作主制度建設等提出了改革任務，強調要以人民為中心，強調要堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，堅持和完善中國根本政治制度，把人民當家作主具體現實體現到政治生活和社會生活等各方面。

他又指，中國靠改革開放，實現中國式現代化，形容是黨和人民事業，大踏步趕上時代的重要法寶。他指中國的民主不只是在某個選舉環節，而是治國理政的全過程人民民主，是體現人民意願及維護人民利益。沈春耀又提及國家安全，指香港特區在維護國家安全上有重大制度發展，對香港創造的環境感到可喜。

沈春耀：面對變化時要有新思路

沈春耀指，一切發展和改革也是為了人民，改善民生。他又指面對變化時，要有新的思路，又指人口的總量和結構會發生變化，各方面的政策也要因應變化而作出安排。

王文濤指三中全會提出自主高水平改革開放（廖雁雄攝）

專程由北京來港出席宣讀會的除了沈春耀外，還包括商務部黨組書記、部長王文濤，他主要集中講解涉及經濟部分。

王文濤：香港今日陽光明媚 東方之珠讓他有深刻好印象

王文濤指，香港要繼續發揮自身優勢，積極主動融入國家改革開放大局，形容香港在國家改革開放和現代化建設經濟所處的地位獨特，戰略地位重要，是不可替代。他指，香港今天陽光明媚，充滿活力，這顆東方之珠讓他有深刻好印象。他指出，改革開放是中國式現代化的鮮明標識，三中全會強調必須堅持對外開放基本國策，並對完善高水平對外開放體制機制進行重要部署。

他續說，三中全會提出健全因地制宜發展新質生產力體制機制，認為香港有人才，資金等優勢，推動新質生產力大有可為。中央近年向香港提出多項惠港政策，期望本港市道「旺丁更旺財」。

王文濤：發出三個重要信號 自主高水平對外開放

王文濤指，是次三中全會釋放了三個重要信號，也是鮮明的信號，第一：是堅持黨的全面領導、黨的領導，是進一步全面深化改革、推進中國社會現代化的根本保證，確保改革始終沿著正確的政治方向前進，黨的領導能夠始終保證沿著正確的政治方向前進；第二：進一步全面深化改革，改革開放是黨和人民事業大踏步趕上時代的重要法寶，中國將繼續堅持改革開放，並擺在更加突出的位置；第三：堅持高水平對外開放，開放是中國現代化的鮮明特色標誌，標誌必須堅持對外開放的基本國策，中國開放的大門只會越開越大，永遠不會關上，這是對外再一次的宣示。

他又指三中全會提出的高水平對外開放，是要自主開放而不是：「你要我開放」。他指香港在國家改革開放中發揮很好的作用，他引用李家超發言指以香港所長、貢獻國家所需說得十分好，指海外投資者可透過香港到內地、內地投資者也可透過香港走出去。

馬逢國。(資料圖片/黃浩謙)

香港如何能在構建更有效國際傳播體系中發揮作用？

答問環節時，主持人讀出經揀選的提問，首個提問是選委界立法會議員馬逢國問及香港如何能在《決定》中提出構建更有效國際傳播體系中發揮作用時，沈春耀回應時指提問是個好問題，也承認目前有關中國的故事仍未能有效向外傳播。他指，香港有特別的文化氛圍，香港和澳門也各有其獨特優勢，香港社會有英語優勢，港澳均要要發揮其獨特的優勢。

他指要構建自己的話語權的同時，也要注意東西方確存在文化差異，西方普遍存在對立思維，非黑即白、非白即黑；中方注重辯證思維，我中有你、你中有我。要從實際出發，最終必會取得認同。

施榮懷（蘇煒然攝）

如何支持香港國際金融中心地位？ 王文濤：國力和實力是最大支持

至於第二條提問，由政協常委施榮懷提出有關國家如何支持香港維持國際金融中心地位。王文濤指香港仍有很多獨特優勢，又指習近平主席多次表明要鞏國香港國際金融中心地位，他細數國家近期推出的多項便利措施及強化香港作為人民幣離岸中心的地位，強調國家的發展正是對香港國際金融中心的最有力支持：「國力和實力便是最大的支撐和支持」。

林健鋒（陳葦慈攝）

如何維持國際貿易中心地位？ 王文濤：助力香港拓「朋友圈」

最後一條問題則由行會成員兼經民聯立法會議員林健鋒提出，有關香港如何能在國家對外開放中作更大貢獻及如何維持國際貿易中心的地位。王文濤回應指，會繼續促進國家雙循環、助力香港開拓經貿網絡「朋友圈越來越大」、更多參與「一帶一路」建設、支持香港深度參與粵港澳大灣區發展，及發展數字經濟和綠色貿易。

鄭雁雄希望各界把握全會精神 支持香港改革創新

中聯辦主任鄭雁雄說香港是改革開放的全程參與者、貢獻者、得益者，發展至今成為超級聯繫人，當前世界之變正以前所未有的變革，關鍵是應變的內因也要空前，足夠的外因才能通過內因而起作用，三中全會精神不僅是內地現代化的精神，內地現代化進程也是香港以後進程的題中應有之義，呼喚各方以強烈的機遇意識、窗口意識、使命意識、堅定信心，勇毅前行，全力支持香港改革創新。

他續說，高興地看到，這段時間以來，政府和社會各界積極行動舉辦各類學習研討活動，迅速掀起了學習宣傳貫徹三中全會精神的熱潮，中央宣講團報告的宣講將幫助大家進一步深化對全會精神的理解，推動學習宣傳貫徹持續走向深入，希望香港社會各界以此為契機，更好把握落實全會精神的實質。他堅信在中央政府的大力支持下，在行政長官帶領下，香港社會各界一定能夠趁三中全會的東風，團結奮鬥，銳意進取，推動香港在進一步全面深化改革、推進中國式現代化的壯闊征程中，培育新優勢、實現新發展、作出新貢獻。

李家超：把三中全會精神融會貫通至工作崗位上

特首李家超致辭時說，二十屆三中全會是國家以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業關鍵時期召開的一次十分重要的會議，意義重大，《決定》共提出三百多項重要改革舉措，當中多項重要內容都與香港相關，包括要發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，深化粵港澳大灣區工作等，讓香港在國家對外開放發揮積極作用。三中全會不但引領國家邁向中國式現代化和高質量發展，對香港的長遠發展、長治久安同樣至關重要。香港在國家改革開放中一直扮演積極角色，作為「超級聯繫人」和「超級增值人」，香港更發揮着國家「走出去」和「引進來」的重要橋樑和窗口作用。面對百年未有之大變局加速演進，香港特區必將更積極融入國家發展大局並充分發揮「一國兩制」、背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，在實現自身突破的同時，以香港所長，貢獻國家所需。

他又指，《決定》提出的重要改革舉措，涵蓋包括政治、經濟、文化、社會、生態文明、國家安全等方面部署改革，對香港以至全世界都有深刻影響。他希望大家務必把握這次寶貴的機會，認真學習，並將二十屆三中全會精神融匯貫通在各自的工作崗位上，把握機遇，銳意改革，主動作為，在促進香港繁榮發展、由治及興的同時，為國家以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。