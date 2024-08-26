盧寵茂周二率團赴敦煌　出席內地與港澳衛生會議

醫務衞生局局長盧寵茂明日（27日）率領代表團到甘肅省敦煌市，出席周四（29日）由國家衞生健康委員會主辦的第十九屆內地、香港、澳門衛生行政高層聯席會議，以及參觀當地的醫療機構。隨團的包括醫管局主席范鴻齡和醫管局行政總裁高拔陞。



醫務衞生局局長盧寵茂明日（27日）率領代表團到甘肅省敦煌市，出席周四（29日）由國家衞生健康委員會主辦的第十九屆內地、香港、澳門衞生行政高層聯席會議。（資料圖片/廖雁雄攝）

盧寵茂將在會議開幕儀式上致辭，會上內地、香港和澳門的高級醫療和衛生官員、專家，將就當前的醫療和公共衛生議題交換意見和分享經驗，三地就「新冠疫情回顧與傳染病防控前瞻」、「推進衛生健康科技創新發展」和「強化基層醫療衛生服務」三大議題討論及交流。

衞生署署長林文健將主持討論「推進衛生健康科技創新發展」議題，並由醫務衞生局副秘書長麥子濘作簡介。基層醫療健康專員彭飛舟醫生則會就「強化基層醫療衛生服務」議題作簡介。

盧寵茂將於周五（30日）返港，離港期間由副局長李夏茵署任局長。