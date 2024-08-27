三中全會｜姚志勝：香港在國家深化改革進程中　應發揮四方面作用

全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝指，特區政府昨日（27日）舉辦三中全會精神宣講會，讓香港各界更全面、深入了解三中全會精神，為香港指明了方向。他認為，香港在國家進一步全面深化改革的進程中，應發揮四方面作用，分別是因地制宜加快發展新質生產力，特別是發揮香港人才、資金、平台的優勢、不斷鞏固和強化香港的對外開放地位，打造國家「外循環」的重要節點、發展和打造「三中心一高地」、及主動對接即將開始的「十五五」規劃與粵港澳大灣區建設等國家戰略。



沈春耀（右）與王文濤專程來港出席26日的宣講會，為香港各界解讀三中全會精神（廖雁雄攝）

姚志勝在《大公報》撰文指，宣講會由全國人大憲法和法律委員會副主任委員、全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀，及商務部黨組書記、部長王文濤向社會各界人士宣講。三中全會不但為對國家進一步全面深化改革作出系統部署，規劃了以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的宏偉藍圖，對香港在國家新征程上的角色和定位也作出了全面的闡述。

姚志勝指香港在國家進一步全面深化改革的進程中，應發揮四方面作用（姚志勝提供圖片）

香港具獨特優勢 應發揮四方面作用

姚指，在國家進一步全面深化改革的進程中，香港應該發揮四方面作用：一是因地制宜加快發展新質生產力，特別是發揮香港人才、資金、平台的優勢，助力國家新質生產力發展。二是不斷鞏固和強化香港的對外開放地位，打造國家「外循環」的重要節點，在國家構建對外開放格局中發揮更大作用。三是發展和打造「三中心一高地」。四是主動對接國家即將開始的「十五五」規劃與粵港澳大灣區建設等國家戰略，當好「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。

沈春耀指改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招（廖雁雄攝）

他又提到，沈春耀在致辭中強調實現中國式現代化靠的是改革開放來推動，強調要在理論思想、精神狀態、推進重點等多個方面深化改革，為推進中國式現代化提供動力和制度保障。沈的宣講對香港有重大啟示作用，改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招，也是決定中國式現代化成敗的關鍵一招。香港的騰飛正是伴隨着國家改革開放而來，國家進一步全面深化改革，將為香港開拓更大的發展空間，香港要把握機遇，關鍵是主動作為，銳意改革，不斷完善開放機制。

沈春耀（右）與王文濤（左）專程來港為香港各界解讀三中全會精神（廖雁雄攝）

商務部長王文濤指香港在國家構建對外開放格局中，可發揮四個方面作用（廖雁雄攝）

姚志勝：王文濤發言提及香港要主動對接「十五五」規劃

他又指，王文濤致辭談及香港在國家構建對外開放格局中，可發揮四個方面作用，包括香港在發展新質生產力方面具有巨大潛力，香港具有人才、資金、科研、專業服務等優勢，特別是作為全球重要金融與專業服務中心，香港大力發展「新服務」，為新質生產力提供融資、專業配套等服務，更是大有可為。二是香港在國家構建對外開放格局中，將發揮日益重要作用，包括作為國際貿易的橋樑，與世界建構更緊密的經貿關係，是香港未來的重點工作。三是全力發展和打造「三中心一高地」。鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，是《決定》對香港明確提出的部署和要求，特區政府需出台更有力的政策。四是主動對接國家戰略，香港更要積極對接國家即將開始的「十五五」規劃，積極融入國家發展大局，當好「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。