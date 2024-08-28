岑浩輝參選澳門特首・直播｜冀守護澳門繁榮穩定　奮發同行革新

澳門特首選舉有重大進展，離任澳門終審法院院長的岑浩輝今日（28日）上午11時見記者，宣布參選。岑浩輝說，參選原於新時代新征程，希望守護澳門繁榮穩定，他說澳門是國家掌上明珠，一國兩制成就離不開國家支持，市民的打拼，「澳門是我們的家園，深愛澳門這個家」，祖國是澳門堅強後盾，國家好，澳門好，參選希望團結社會各界，讓市民生活得更好，理念是奮發同行，持政革新，讓廣大市民共享經濟發展的成果。



《香港01》直播記者會情況。



8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（澳廣視）

岑浩輝：參選希望守護澳門繁榮穩定

岑浩輝在澳門科學館會議廳宣布參選第六任行政長官，他說是源於新時代新征程，希望守護澳門繁榮穩定，澳門是中央掌上明珠，靠的是社會各界共同打拼，澳門是共同家園，承載期盼夢想。他表示深愛這個和諧的家，始終堅守法治核心價值，守護澳門，積極回應大家期盼。他表示，祖國永遠是澳門最堅強的後盾，祖國好澳門就更好。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（澳廣視）

岑浩輝說強國建設、民族復興與澳門幸福緊密相連，澳門發揮獨特優勢，貢獻力量，充分認識到隨內外環境變化，澳門仍有不少問題及挑戰。他明白市民對社會有要求及期盼，參選就是盡一分力團結澳門社會各界，將澳門建設更繁榮和諧，願意為澳門、國家不懈奮鬥。

選舉口號是奮發通行持政革新。他表示要團結各方力量，讓廣大市民共享經濟成果，畫出愛國愛澳同心圓，要保持澳門長期繁榮問題，迎難而上。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（澳廣視）

稱考慮參選時間倉促 一兩日形成競選辦團隊

被問及競選時間會否太倉促，有甚麼參選準備工作。岑浩輝指，行政長官要服務國家、服務社會，責任重大，重提上周四（22日）回應記者有關參選特首的提問時稱考慮中，由22日至28日不足一星期，與家人朋友交流後才決定參選。他承認「確實係倉促咗啲、時間短咗啲」，稱自己「一兩日就形成籌備辦公室小組」，但經過自己努力及競選辦公室同事支持，已經完成籌備辦公室小組，有聯絡小組。

8月28日，澳門終審法院前院長岑浩輝宣布參選澳門特首。（澳廣視）

他說明天（29日）起會接觸選委爭取支持。及後會按部就班推動選舉工作進程，準備起草政綱。他表示時間緊逼，但作為法律人知道按照程序做，在大家共同努力下，相信能有序穩妥依法完成程序。

澳門前終審法院院長岑浩輝（澳門終審法院）

今日獲免除終院院長職位 隨即宣布會角逐特首之位

岑浩輝早前向澳門政府請求辭職，澳門政府周一（26日）公布，特首賀一誠簽署行政長官命令，今日（28日）起免除岑浩輝澳門終審法院院長、澳門終審法院法官，以及澳門特別行政區推薦法官的獨立委員會委員職務。已成立競選辦公室籌備組的岑浩輝，在免職首日即召開記者會，宣布參選特首。根據澳門行政長官選舉法規定，主要官員、行政會委員、司法人員、選委或者議員，須在提名期開始前辭職才可以參選。

澳門第六屆行政長官選舉提名期將於明日（29日）開始，至9月12日止，有意參選者須在四百名選委會，獲最少66名選委聯署簽名提名。特首選舉投票日為10月13日。

岑浩輝2014年12月接受訪問時稱，感到肩上擔子沉重，但很樂意承擔，因為這是澳門人當家做主的體現（新華社）

生於廣東中山 移居澳門後長期從事司法工作

現年62歲的岑浩輝生於廣東中山，於1986年移居澳門，1990年以法律人才身份到葡萄牙科英布拉大學修讀語言及法律課程。1993年返回澳門，成為首批法院司法參事之一，之後長期在法院及檢察院工作。澳門當地有「十三太保」之說，指的是九十年代內地到澳門學習和工作的專業人員，是內地栽培的治澳人才，岑浩輝正是其中之一。

1999年12月，澳門回歸，岑浩輝獲推薦出任澳門終審法院院長，並擔任法官委員會主席、推薦法官的獨立委員會委員、區際司法協助及國際司法互助工作小組成員、澳門基本法推廣協會名譽會長。

岑浩輝多次在司法年度開幕禮強調廉潔的重要性（澳門法院網站）

岑浩輝曾斥歐文龍貪得無厭。（澳門政府新聞局）

曾指澳門社會人際關係密切 各種利益盤根錯節

岑浩輝曾審理多宗轟動的貪污案，包括卸任檢察長何超明貪污案。雙方相識多年，岑曾被問及審訊期間連番不理會何舉手要求發言是否不近人情時，岑以按法律程序作回應。岑又曾斥另一位貪污罪成的高官歐文龍貪得無厭「極度損害國家權威」。他又曾指：「在澳門這樣一個充滿人情味的以華人為主體的小社會，人際關係密切、各種利益盤根錯節的社團社會，問題就非常突出。」、「特別要求司法人員面對變化巨大的社會環境，堅持廉潔自律，抵制各種誘惑、干擾和形形色色、直接或間接的壓力，做到無畏無懼、盡忠職守。」

7月10日，時值現任特首賀一誠休假期間，澳門蓮花商會會長鄭子明網上宣布要角逐特首寶座，並聲言必須革新。但鄭子明此後再沒有在網上更新訊息。