立場新聞案｜兩名前總編輯煽動罪成　記協：新聞自由衰落

已停運的《立場新聞》兩位前總編輯鍾沛權和林紹桐，今日（29日）被裁定串謀發布煽動刊物罪名成立，是回歸以來首宗涉及傳媒機構的煽動案審訊。香港記者協會發聲明，認為案件明確反映香港新聞自由衰落，裁決前已對新聞界造成不可逆轉的傷害，強烈反對使用煽動罪、港區國安法及23條等法例，檢控按《基本法》行使其權利新聞工作的人士。



記協近月飽受政治壓力。（資料圖片）

記協表示，二人獲得保釋之前，已被羈押近一年，而2021年12月警方國安處搜查《立場新聞》時拘捕8名編採人員、董事及前董事，另帶走4人協助調查或搜索其住所，包括時任記協主席陳朗昇，4人及後並無被拘捕或起訴。

記協又說，《立場新聞》案原主審法官在審訊開始前的最後一刻被更換，審訊歷時近60日，比原定日數多出近三倍，稱控方更於開審後大幅擴大案件審查的範圍，不僅審查《立場新聞》的報道、專訪和評論文章，並就其編輯、記者及文字的意圖，向被告逐字逐句進行盤問。

8月29日，立場新聞案被告鍾沛權到庭應訊。

今年初，煽動罪最高刑罰增至七年監禁，記協認為今次案件加劇新聞工作者的擔憂，深化寒蟬效應，對新聞自由構成更嚴重的傷害。協會又提到近日有官員指媒體在專欄旁提示文章無煽動意圖並不能為其免責，《明報》總編輯其後致函專欄作者，呼籲撰寫評論文章時需「知所分寸」，以免危機降臨，顯示傳媒對煽動罪感到憂心。記協認為立場新聞案等眾多事件均反映新聞自由正嚴重倒退。