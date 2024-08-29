立場新聞｜政府稱裁決彰顯公義　依法行使新聞自由毋須憂誤墮法網

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，被指用《立場》宣揚打擊政府言論，被控串謀發布煽動刊物罪，今（29日）在區域法院被裁定罪成。



特區政府發言人稱，三人全數被定罪「正好彰顯公義」。



被告鍾沛權中午已到達法院，並與律師商討。

特區政府發言人指，任何人或組織煽動仇恨，作出危害國家安全的行為和活動，都必然難逃法網，其惡行必定受到應有的懲治。

發言人引述法庭裁決稱，《立場新聞》的主張是排除中國的本土主義，在「反修例」期間成為抺黑和中傷中央及特區政府的工具。法庭裁定涉案文章是在沒有提出任何客觀基礎下，攻擊《香港國安法》、《刑事罪行條例》等條文及相關執法及檢控程序；以假消息散播仇恨及反政府情緒；攻擊警方執法並美化暴動者的行為。法庭又指，鍾沛權和林紹桐在擔任《立場新聞》總編輯期間，知悉並認同文章的煽動意圖，提供《立場新聞》作發布平台，意圖煽動憎恨中央或特區政府及憎恨司法。

次被告林紹桐因身體不適，今天未有到庭。(資料圖片)

政府又引述法庭裁決，指根據《公民權利和政治權利國際公約》第19(3)條，傳媒及其工作人員在發布言論、資訊和文章時，必須遵守及執行「特別責任和義務」，包括保障國家安全或公共秩序，或公共衞生或風化。法庭也引用了《歐洲人權公約》關於新聞自由的判例，指出新聞工作者必須真誠地行事，以準確事實為基礎，並提供準確可靠的資訊，方可獲言論和新聞自由權利保障。

發言人引述裁決稱，《立場新聞》罔顧客觀事實，違背國際人權公約所強調新聞從業員必須遵守的特別責任和義務，「可見個別罔顧事實的傳媒組織及用心歹毒的反中亂港分子、外國政客和組織指稱裁決『打壓』新聞自由的説法完全站不住腳。」

發言人又稱，市民包括新聞工作者，一如既往可以自由作出基於事實的評論或批評，及依法享有和行使新聞和言論自由，毋須擔心會誤墮法網。