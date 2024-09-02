吳卓恩殘奧摘銅｜陳國基：示範年青人拼搏精神 楊潤雄：令人驕傲
撰文：蕭通
出版：更新：
巴黎殘奧於當地9月1日舉行女子100米蛙泳SB6級決賽，年僅14歲的吳卓恩為港隊增添一面銅牌，並超越蘇樺偉，成為香港歷來最年輕的殘奧獎牌得主。政務司司長陳國基在其社交平台發文，讚揚「小飛魚」完美示範了年青人無畏無懼的拼搏精神，敢於挑戰自我，令每一個香港人感到驕傲。
陳國基表示，年僅14歲的泳壇新星吳卓恩第一次出戰殘奧賽場，除打破港隊歷來最年輕代表紀錄，周六（8月31日）在女子200米混合泳SM6級決賽大放異彩，周日在女子100米蛙泳SB6級決賽再接再厲，最後力壓烏克蘭和美國等地選手，為港隊奪得銅牌，又刷新了另一項紀錄。
陳國基稱，除了卓恩外，其他港隊代表亦繼續傳來好消息，包括輪椅羽毛球代表陳浩源，在男子單打WH2組晉級金牌戰。而在硬地滾球方面，港隊3名代表都打入決賽，坐銀望金。他呼籲市民要繼續支持健兒們力爭佳績，全城集氣撐國家隊、撐港隊。
文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示祝賀，讚揚吳卓恩以堅毅精神力壓比賽對手，在賽事中發揮出色，表現令人驕傲。
巴黎殘奧｜14歲吳卓恩百米蛙泳摘銅 李家超：首次出戰便創佳績巴黎殘奧︱硬地滾球3港將分途入決賽 張沅何宛淇龍子健坐銀望金巴黎殘奧︱陳浩源激戰挫韓國選手于秀榮 生涯最後一戰坐銀望金巴黎殘奧跆拳道女將奪難民隊史上首牌 望啟發阿富汗女性戰鬥到底巴黎殘奧羽毛球｜巴西男單出局卻贏得美人歸 女友為愛郎雙線發展