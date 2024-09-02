吳卓恩殘奧摘銅｜陳國基：示範年青人拼搏精神　楊潤雄：令人驕傲

巴黎殘奧於當地9月1日舉行女子100米蛙泳SB6級決賽，年僅14歲的吳卓恩為港隊增添一面銅牌，並超越蘇樺偉，成為香港歷來最年輕的殘奧獎牌得主。政務司司長陳國基在其社交平台發文，讚揚「小飛魚」完美示範了年青人無畏無懼的拼搏精神，敢於挑戰自我，令每一個香港人感到驕傲。



巴黎殘奧於當地9月1日舉行女子100米蛙泳SB6級決賽，年僅14歲的吳卓恩為港隊增添一面銅牌。（中國香港傷殘人士體育協會Facebook圖片 ）

巴黎殘奧於當地9月1日舉行女子100米蛙泳SB6級決賽，年僅14歲的吳卓恩為港隊增添一面銅牌。（中國香港傷殘人士體育協會Facebook圖片 ）

圖為2024年9月1日，巴黎殘奧舉行女子100米蛙泳SB6級決賽，年僅14歲的吳卓恩為港隊增添一面銅牌。（Reuters）

巴黎殘奧於當地9月1日舉行女子100米蛙泳SB6級決賽，年僅14歲的吳卓恩為港隊增添一面銅牌。（中國香港傷殘人士體育協會Facebook圖片 ）

陳國基表示，年僅14歲的泳壇新星吳卓恩第一次出戰殘奧賽場，除打破港隊歷來最年輕代表紀錄，周六（8月31日）在女子200米混合泳SM6級決賽大放異彩，周日在女子100米蛙泳SB6級決賽再接再厲，最後力壓烏克蘭和美國等地選手，為港隊奪得銅牌，又刷新了另一項紀錄。

陳國基稱，除了卓恩外，其他港隊代表亦繼續傳來好消息，包括輪椅羽毛球代表陳浩源，在男子單打WH2組晉級金牌戰。而在硬地滾球方面，港隊3名代表都打入決賽，坐銀望金。他呼籲市民要繼續支持健兒們力爭佳績，全城集氣撐國家隊、撐港隊。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示祝賀，讚揚吳卓恩以堅毅精神力壓比賽對手，在賽事中發揮出色，表現令人驕傲。