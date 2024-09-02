公屋「幸福設計指引」出爐　倡電梯大堂增設斜櫈、扶手等

改善公屋環境的「幸福設計指引」今天（2日）出爐，房屋局局長何永賢表示，指引將作為新建公營房屋及翻新現有屋邨翻新的參考和設計依據，當中包括建議在電梯大堂設置斜椅、扶手，讓長者等𨋢時休息，又提供共享空間，讓社福機構舉辦活動，以及綠化環境等。



9月2日，公屋「幸福設計」指引出爐，房屋局局長何永賢介紹。（陳葦慈攝）

「幸福設計指引」包含八個概念，包括地方形象、增值上流、城市連結、家社互聯、活力健康、綠色生活、樂齡安居和跨代共融。以家社互聯為例，指引希望可以建立家庭凝聚，社交聯繫和增進社區參與的鄰里空間，例如改善屋邨地下大堂設計，加設社交座椅和電子告示板等。

9月2日，公屋「幸福設計」指引出爐，房屋局局長何永賢介紹。（陳葦慈攝）

釐訂「幸福設計指引」時參考超過3000名屋邨居民意見，到訪17區合共26條屋邨，以及大型過渡性房屋項目，並透過2200人問卷調查 、850個街頭訪間、300個深入訪談去擬定設計，討論範疇包括遊樂康體設施、綠色生活、生活配套、無障礙及通用設計、跨年齡層的融合生活和發展、社區通達度等。

9月2日，公屋「幸福設計」指引出爐，房屋局局長何永賢介紹。（陳葦慈攝）

5個屋邨試行「幸福設計指引」 料2027年起完工

政府去年宣布擬推出公屋「幸福設計指引」並推行三項計劃測試指引可行性，其中 「幸福先行、預試計劃」挑選啟業邨、富山邨、水邊圍邨、澤安邨和美林邨，五條樓齡40至45年的屋邨，按照「幸福設計指引」的概念推行較大規模的改善措施，預計2027年起陸續完成，並就計劃的執行經驗完善「幸福設計指引」。

9月2日，公屋「幸福設計」指引出爐，房屋局局長何永賢介紹。（陳葦慈攝）

何永賢希望房署顧問、設計師會參考經驗，翻新屋邨投標時多加入「幸福設計指引」元素，增加中標的機會，又說今次透過整合資源，利用本來預留的資源翻新屋邨，指引會不斷透過問卷調查，按市民需求持續改善。

9月2日，公屋「幸福設計」指引出爐，房屋局局長何永賢介紹。（陳葦慈攝）

何永賢：「幸福設計」增加成本非常有限

被問及「幸福設計指引」概念的應用，何永賢說8個「幸福設計」概念是在居民意見中歸納出來，每條屋邨的特點不同，部分長者較多的屋邨，可能要符合樂齡安居的元素，相信每個屋邨都能有機會發揮8個概念，只是多與少的分別。

9月2日，公屋「幸福設計」指引出爐，房屋局局長何永賢介紹。（陳葦慈攝）

至於納入「幸福設計」概念的新興建公屋成本會否受影響，何永賢說「幸福設計指引」是日常設備的細節，料新增成本非常有限，例如社區一定要有椅子，但心思上多落著墨，改增設社交座椅，和原本要興建椅子的成本相約。