運動員薪酬｜自由黨調查：5成人認為資助少　倡商界邀拍廣告贊助

自由黨今天（2日）發布問卷調查，發現一半受訪者認為體院對運動員資助不足，，政府提供增加收入的渠道，例如教育局可定期邀請運動員演講，商界亦可贊助運動員拍攝廣告或公關工作。



9月2日，自由黨發布問卷調查，右為該黨中西區區議員馮家亮。（李宇婷攝）

調查：5成人認為運動員資助不足 倡商界邀拍廣告贊助

自由黨藉奧運熱潮，於8月15日至8月26日以電話訪問1047名18歲或以上的市民，對體育發展和體院資助的看法。

翻查體院資料，精英訓練資助中，奧運獎牌得主「精英甲+」級別月薪可獲44,500元，較最低級別「成年隊」7,130元多5.2倍，即使是與「精英甲+」一同出賽、取得奧運資格的「精英丙」級別運動員，薪酬也只有11,520元，相差近2.9倍。

調查結果顯示，約5成受訪者認為體院資助不足夠，希望進一步提高資助額；近5成半受訪者認為政府應大幅度增加相關開支。自由黨中西區區議員馮家亮建議政府增撥資源，包括在學校試行新興運動讓新一代參與。他說現時賽馬會給予運動員獎金不錯，希望更多香港企業貢獻社會，讓現役運動員專心運動事業。

9月2日，自由黨發布問卷調查。（李宇婷攝）

李鎮強：企業可贊助運動員拍攝廣告或公關工作

對於體院資助額度的看法，自由黨立法會議員李鎮強說羊毛出自羊身上，運動員黃金年齡奉獻在運動事業上，認為政府例如教育局可定期邀請運動員演講；企業可贊助運動員拍攝廣告或公關工作等，讓運動員有更多的收入。

運動員未必終生投入運動事業，因此他們的退役生活令人關注。李鎮強說上市企業要有社會企業責任，可視乎運動員對第二人生的興趣為他們提供職位，若運動員想重返校園，院校可為他們預留學額等。

巴黎奧運期間，何永賢、戴尚戴和羅淑佩與市民在大本型商埸睇奧運直播，支持港隊。（何永賢Facebook）

5成受訪者不願付費收看奧運

自由黨南區支部主席林澤輝稱，超過7成受訪市民希望政府繼續購買奧運轉播權，反映做法深得民心；若政府不購買下屆奧運，有5成受訪市民不願付費收看，反映市道不景，寧願積穀防饑，但若有關費用改為支持體育行業發展，不願意付費收看奧運的受訪者減至3成，反映市民願意自掏腰包支持體育發展。