商會揶揄學生夾錢坐的士　澄清歡迎乘搭批記者亂寫｜政壇諸事町

香港的士小巴商總會換屆後，由業界「元老」陳洲重掌理事長一職，表明無意仿效前任理事長周國强「進取」的作風，不過陳洲近日一番言論卻惹議，他接受報章訪問時稱的士對象是急需點對點服務的乘客，「唔係畀你3、4個學生坐埋，就搭一架的士返學喇，唔係畀你咁用㗎嘛。」



陳洲接受《香港01》訪問時說，當時是想表達的士與其他交通工具的車費差距收窄，強調並非不歡迎學生坐的士，「大家點樣夾錢都好，坐的士冇理由唔歡迎。如果唔歡迎學生哥坐車，咁咪俾人鬧。」他認為是溝通誤會，「我哋唔係咁嘅意思，大家點樣諗我都冇辦法，啲記者亂咁寫我都冇辦法」，重申歡迎學生坐的士。



香港的士小巴商總會理事長陳洲近日偕兩名副理事長袁漢鈞、張秉江接受報章專訪，提到的士作為點對點公共交通，收費應該要達到一定水平才能幫到市民，水平亦不應太接近其他集體運輸。（資料圖片／黃浩謙攝）

的士商會評學生夾錢坐的士「唔係咁用㗎嘛」

陳洲近日偕兩名副理事長袁漢鈞、張秉江接受報章專訪，提到的士作為點對點公共交通，收費應該要達到一定水平才能幫到市民，水平亦不應太接近其他集體運輸。

商會指的士的服務對象應是有急切點對點需要的乘客。（資料圖片／黃浩謙攝）

商會舉例指，的士的服務對象應是有急切點對點需要的乘客，「唔係畀你3、4個學生坐埋，就搭一架的士返學喇，唔係畀你咁用㗎嘛」，類似情況在專綫小巴站亦常見，「(小巴)爆棚咪坐唔到囉，咁咪幾個人，同一條路之嘛，5個人即刻坐的士，仲平過坐專綫！」

商會被指揶揄學生坐的士上學的言論，引起網民熱議，有人形容商會為業界「倒米」，又笑言「起錶價加到$100就實行到」。（資料圖片／黃浩謙攝）

商會澄清想表達的士車費平：點樣夾錢坐都歡迎

商會被指揶揄學生坐的士上學的言論，引起網民熱議，有人形容商會為業界「倒米」，又笑言「起錶價加到$100就實行到」。

陳洲接受《香港01》訪問時說是誤會，他解釋是想表達的士車費定價較巴士等交通工具差距收窄，「冇理由幾個人坐的士夾單仲平過坐巴士。」他強調任何客人乘的士都歡迎，「歡迎大家點樣夾錢都好，坐的士冇理由唔歡迎，冇理由唔歡迎學生。如果唔歡迎學生哥坐車，咁咪俾人鬧，冇可能嘅事嚟。」

陳洲強調不支持的士拒載。（資料圖片／黃浩謙攝）

陳洲：我哋唔係咁嘅意思，啲記者亂咁寫我都冇辦法

陳洲強調不支持拒載，憶起當時與記者訪問時的情況，「好似傾偈咁講，寫到咁樣都冇得好講」「我哋唔係咁嘅意思，大家點樣諗我都冇辦法，啲記者亂咁寫我都冇辦法。點坐都好，冇理由唔歡迎嘅」，明白市民對的士業界有誤會，重申歡迎大家坐的士。