推愛國主義教育主題曲《我們的家》　李慧琼冀大家國慶前齊學唱

「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下「愛國主義教育工作小組」製作宣傳愛國主義教育主題曲《我們的家》，工作小組組長、全國人大常委兼民建聯立法會議員李慧琼今日（3日）表示，會把卡拉OK版本歌曲載入USB並派發到本港中小學，期望大家在國慶前後可學唱這歌曲。



她指，此歌曲的製作成本不高。因主唱的港區全國人大代表鄺美雲是免費演出，不收版權費。李慧琼又預料，港人愛唱K，歌曲在不同年齡層也會受歡迎。



李慧琼（右二）指《我們的家》MV製作成本不高，鄺美雲（左二）是免費演唱且不收歌曲的版權費（何夏怡攝）

李慧琼：實際製作成本很低

今日（9月3日）是中國人民抗戰勝利紀念日，李慧琼表示，愛國主義教育的主題曲表達了對國家的愛護，選擇今日介紹主題曲有重要意義。主題曲名為《我們的家》，由曾是本港知名歌手的港區全國人大鄺美雲演唱，作曲、編曲和監製是張家誠，作詞的則是張家誠、陳薔天和鄺美雲。李慧琼表示，推出主題曲的工作前後籌備了一年。

至於歌曲的製作成本，李慧琼指實際成本很低，「首先政府新聞處自己製作（MV），鄺美雲小姐免費演唱，不收版權費，在香港電台拍攝嘅成本就有少少」。但她未能交代確實的製作費用。

「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下「愛國主義教育工作小組」組長李慧琼（右二），與傳媒宣傳分組委員鄺美雲（左二）及李子樹（左一）和李鑾輝（右一），介紹宣傳愛國主義教育的主題曲《我們的家》。（何夏怡攝）

鄺美雲現場獻唱：歌曲老少咸宜

《我們的家》由工作小組轄下傳媒宣傳分組委員鄺美雲主唱，歌曲的主題是有國才有家、要像愛護家人一樣愛護國家。 鄺美雲表示，香港過去幾年經歷風雨，一直想製作有溫度的歌曲，「有國才有家，好高興填詞人將希望我表達的嘢表達出來，帶到社區」。

她又說，歌曲容易表達香港人心聲，男女老幼皆宜，「我同幼稚園學生、中學生一起唱，歌詞內容本身就好歡喜，佢哋很自然就有笑容」，鄺美雲亦現場獻唱最喜歡的部分：

情繫國家，我們這一個家和諧共處，在同一屋簷下同步挽手，我們一起去愛護他無懼波折，逆境更要自強 港區全國人大代表鄺美雲

李慧琼指港人愛唱K 料受不同年齡層歡迎

歌曲亦製作卡拉OK版，已上載到政制及內地事務局的Youtube專頁，讀者有興趣可按此連結觀賞《我們的家》。李慧琼呼籲市民下載歌曲，並表示香港市民喜歡唱卡拉ok，相信歌曲會在不同年齡層中很受歡迎。

她期望不同團體在75周年國慶前後能多唱這首主題曲，「當然我們愛國主義教育小組要帶頭」，笑言會和政府新聞處繼續推動歌曲傳播。

她續指，愛國主義教育小組已將歌曲卡拉OK版本製作成USB分派給中小學，「希望學校的合唱團和音樂課都會唱，但具體如何使用，決定權在學校」。