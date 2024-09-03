岑浩輝選澳門特首｜拜會工商、金融界　選委促推電子消費券增內需

澳門終審法院前院長、第六任行政長官參選人岑浩輝昨日（2日）到澳門中華總商會大廈拜訪第一界別工商、金融界選委並進行交流。有選委促設立專門的中小企支援平台和機構，以及推出電子消費券以增加內需。



岑浩輝介紹其參選理念時表示持正革新對澳門經濟發展的重要性，提出聚焦以「一中心、一平台、一基地」為重點，推動經濟多元化和新質生產力發展；支持傳統產業升級和中小企業創新；並鼓勵以更實舉措積極推進橫琴粵澳深度合作區建設，打造澳門國際人才高地。



岑浩輝（左三）與工商金融界別選委聚會。（岑浩輝競選辦）

崔世昌、馬志毅認為岑浩輝能勝任行政長官職務

岑浩輝昨日在代理人李煥江，競選辦公室主任葉兆佳、副主任陳家良等陪同下，與工商金融界別選委聚會，旨在爭取支持並聽取工商金融界選委的意見和建議。會議由選委崔世昌、馬志毅主持，出席的工商金融界選委共98人。崔世昌致辭時表示，深信岑浩輝有足夠能力勝任行政長官的職務，並呼籲大家積極提名。選委馬志毅亦深信岑浩輝能帶領社會各界迎接挑戰，解決各種深層次問題，推動各項事業發展取得新成就。

選委建議優化餐飲場所牌照分級制度和發牌行政程序

選委們會上表示，澳門有美食之都美譽，但餐飲業面臨法規限制和外賣平台對實體店的影響，提議優化餐飲場所牌照分級制度和發牌行政程序，以及活化舊區商業環境，並通過稅收減免和人力資源政策傾斜扶持中小企業。

此外，選委們認為利用琴澳合作大有可為，特別是中醫藥和食品製造領域，可以通過區域合作加強澳門產品認證計劃，拓寬銷售市場；亦有選委認為中小企一般資金技術能力較缺乏，建議考慮設立專門的中小企支援平台和機構。

岑浩輝與澳門工商金融界別選委會面。（岑浩輝競選辦）

選委建議推電子消費券增加內需

對於解決建築和物流行業的人力資源問題，選委們建議引入智能技術、吸引國際高端人才，又建議加大培養金融人才，設立新型投資基金，推動現代金融發展，並改善貨幣兌換行業的生存空間。

至於澳門中小企經營問題，選委們建議推出電子消費券以增加內需，促進社區經濟振興。另外，他們提出促進澳琴一體化發展，放寬人才居留政策，加強人才培養，舉辦大型體育盛事，以及鼓勵土生葡人發揮澳門作為中葡平台的功能，擦亮澳門國際大都市「金名片」。

為豐富旅遊休閑城市內涵，選委們建議設立印刷博物館；配合本澳展演活動，加強會展業人力培訓；加快澳門國際機場基地航空公司開放。

終審法院前院長岑浩輝日前宣布參選澳門行政長官。（岑浩輝競選辦提供相片）

另有選委期望新一屆政府能夠帶動經濟多元化，重視區域融合及國際合作；加強知識產權保護；通過區域合作處理廢棄物；推動無土有機農業發展；並提出成立產業引導基金以吸引高新技術產業企業落戶澳門等意見和建議。