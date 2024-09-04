岑浩輝選澳門特首｜拜會澳區全國政協選委　多人促改革政府部門

宣布參選澳門行政長官的岑浩輝拜會澳區全國政協選委，爭取提名，並聽取選委對融入國家發展的意見和建議。岑浩輝表示將致力於發揮一國兩制獨特優勢，以更務實舉措做好橫琴粵澳深度合作區建設，主動和精準對接國家戰略，建立澳門國際高端人才集聚高地，把國際大都市「金名片」擦得更亮，在融入國家發展大局中作出更大貢獻。



9月3日下午5時，岑浩輝拜會第四界別澳區全國政協選委，爭取提名參選澳門行政長官。（岑浩輝競選辦）

岑浩輝拜會澳區全國政協選委 多人促改革政府部門

岑浩輝昨天（3日）拜會全國政協選委，出席的10人包括澳區全國政協常委崔世昌、何潤生，其中有9名選委表達意見，競選辦在新聞稿提到會上多人認同岑浩輝的「奮發同行、持正革新」的參選理念。

多名選委發言時關注政府行政效率，建議在頂層設計下功夫，研究深化行政改革，根據澳門發展情況改革政府架構部門，加強公務員培訓，提升施政執行力，加強管治團隊協作能力，提升公務員士氣，建立服務型的政府，了解民間訴求。

9月3日下午5時，岑浩輝拜會第四界別澳區全國政協選委，爭取提名參選澳門行政長官。（岑浩輝競選辦）

亦有選委建議深入研究促進經濟恢復的政策、組合拳，要改善社區經濟必須引入新的活水，同時重視培育本地品牌，因地制宜發揮澳門獨特優勢，充分利用大灣區優勢重新定義澳門品牌、產業配套。

何潤生表示，粵港澳三地的制度銜接，需要大量的改善工作，建議完善立法統籌，加強行政與立法的互動及配合，形容澳門法律需要與時俱進，避免法律滯後造成的負面影響。另外，亦要提升立法品質及效率，特別是回應民生急需的立法。