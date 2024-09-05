不適切居所住戶立法會申訴：濫收水電費仍嚴重　被迫忍受酷熱

香港社區組織協會今日（5日）聯同居住在不適切居所的居民到立法會申訴。不少劏房、板間房或天台屋居民表示，濫收水電費的問題仍然嚴重，炎酷天氣下，居所內氣溫過高，以致水電用量大增，導致承受更多經濟壓力，部分人更因此要被迫忍受酷熱。



社協副主任施麗珊建議中電、港燈考慮為劏房戶設獨立電錶、考慮減少收取劏房戶減水電費、及暑假開放更多避暑中心等。



施麗珊建議中電、港燈考慮為劏房戶設獨立電錶。(馮子健攝)

開窗通風難 開冷氣電費高被迫忍受高溫

有出席的居民表示，所住的劏房本身有窗戶，惟樓下是快餐店，窗戶對著餐廳通風口，開窗都未能有通風效果。他稱，關窗後室內悶熱，開冷氣又需繳交高昂電費，只能忍受高溫。

另有住板間房的居民指，濫收水電費問題仍很嚴重，「住十年都未收過電費單」、「水費一個月約140元」。有住在天台鐵皮屋的居民指，夏日開冷氣、開風扇後，屋內仍是高溫，加上鼠患問題嚴重，對颱風來臨感到擔憂。

香港社區組織協會今日聯同居住在不適切居所的市民到立法會申訴。(馮子健攝)

地產代理應與業主、租客解釋清楚條例

立法會議員梁文廣回應指，可協助居民申請簡約公屋、過渡性房屋，因應個別個案會與房屋局討論。他又稱，地產代理都應該有責任，應與業主、租客講清楚不能違反《水務設施條例》。

社協批租管條例如無牙老虎

社協則表示，現時執法效力不足、劏房租管條例猶如「紙老虎」，稱修例生效至今，水務署接獲的舉報及定罪數目數字相對127,500的整體劏房數字，實屬杯水車薪。社協又認為實名舉報憂慮多，調查顯示八成受訪者選擇啞忍，主要原因便是擔心被秋後算賬。

建議重啟為低收人劏房住戶改善家居援助計劃

社協建議重啟並優化「為低收人劏房住戶改善家居援助計劃」；增設劏房水電津貼。他們又建議清晰定義劣質劏房，並檢視與暑熱有關包括 「沒有可通風的窗戶或空氣流通的系統」，判斷窗戶是否真正達到空氣流通的標準 。