與法國時尚家居設計展簽合作忘備　楊潤雄：提升文藝交流中心地位

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日（巴黎時間9月5日）繼續法國巴黎訪問行程，見證文創產業發展處文創產業助理專員曹黎淑霞與巴黎時尚家居設計展母公司SAFI執行董事局主席Philippe Delhomme簽訂合作備忘錄，在創意及設計範疇上積極尋求長遠合作關係，以提升香港作為中外文化藝術交流中心的地位。



楊表示，特區政府制訂明確的文化及創意產業發展政策，以配合國家「十四五」規劃中明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心，期望日後香港與巴黎可以建立合作關係，為兩地設計師打造一個交流平台。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左）昨日（巴黎時間九月五日），見證文創產業發展處文創產業助理專員曹黎淑霞（中）與SAFI Maison&Objet執行董事局主席Philippe Delhomme（右）簽訂合作備忘錄，在創意及設計範疇上積極尋求長遠合作關係，以提升香港作為中外文化藝術交流中心的地位。（政府新聞處）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右）昨日（巴黎時間九月五日）繼續法國巴黎訪問行程，在文創產業發展處文創產業助理專員曹黎淑霞（左）陪同下，與巴黎時尚家居設計展（Maison&Objet）母公司SAFI 執行董事局主席Philippe Delhomme（中）會面，探討兩地在創意和設計領域上如何加強聯繫。（政府新聞處）

楊潤雄與巴黎時尚家居設計展母公司SAFI執行董事局主席Philippe Delhomme及法國巴黎時尚家居設計展（Maison&Objet）和巴黎設計周合作及特別活動經理Audrey Joly會面，探討兩地在創意及設計領域上如何加強聯繫。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右二）昨日（巴黎時間九月五日）繼續法國巴黎訪問行程，參觀Maison&Objet的其他展館，了解當地創意及設計趨勢。（政府新聞處）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左）昨日（巴黎時間九月五日）繼續法國巴黎訪問行程，在「香港設計舞台」展覽中與香港設計師交流。（政府新聞處）

隨後，楊潤雄主持設置在會場內的「香港設計舞台」展覽的開幕典禮，他致辭時表示，「香港設計舞台」以有意識地改善城市生活方式為主題，展示10位來自香港的設計師具有前瞻性的設計意念；而「香港設計舞台」展覽亦將安排於今年十二月移師香港繼續展出，讓業界有更多機會認識有潛質的香港設計師及展示香港的設計力量。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右九）昨日（巴黎時間九月五日）繼續法國巴黎訪問行程，主持「香港設計舞台」展覽開幕典禮。文創產業發展處文創產業助理專員曹黎淑霞（右八）亦有出席。（政府新聞處）

楊潤雄又與法國高級訂製和時尚聯會執行主席Pascal Morand會面，了解法國時裝產業的發展及介紹和邀請他們參與11月在香港舉辦的「香港時裝設計周」以促進兩地時裝產業的交流。楊潤雄亦向他介紹香港近年發展成為盛事之都，而法國巴黎亦作為歷史悠久的時尚之都，雙方就兩地舉辦大型活動方面如何加強合作交換意見。他又參觀巴黎設計周，體驗是項活動每年如何搭建平台讓法國以及國際新銳設計師盡情展現他們的設計才能。