政府密密報料　率先知「天機」狄志遠：更好協調工作｜政壇諸事町

颱風摩羯襲港，天文台預早6小時以上預告傍晚6時20分會發8號風球，不過原來立法會議員更早已得悉颱風襲港時間表。新思維立法會議員狄志遠接受查詢指，昨日早上10點前已收到政務司司長陳國基發出的短信，表示當日下午5時半至6時半或懸掛八號颱風信號，較當時天文台公布下午4時至7時改發八號風球的時間範圍更精準。



超強颱風摩羯在9月6日早上9時集結在香港西南偏南約400公里，大致移向雷州半島至海南島一帶。（天文台圖片）

並非首次告知議員惡劣天氣下的路面情況

狄志遠表示，陳國基不單止告知議員颱風襲港的時間表，更多是不斷更新議員社會的實際情況，包括有幾名市民因傷入院，已經順利出院、颱風路向較預期快、關愛隊出動及與部門協調等。他續稱，其實今年5月紅雨時，陳國基亦有一直向議員告知市面情況。

至於為何有更多、更精準的消息，僅向議員而並非向公眾發放？狄志遠料政府有不同判斷，但他並不認為相關資訊很神秘，狄得知後都只是通知同事及地區辦事處職員。他又稱，政府向議員發放風暴消息，做法都是想兩者工作更加協調，以及告知議員，政府正處理颱風引致的水浸等問題。