颱風摩羯｜稱凌晨有航班抵港惟機鐵已停止服務　田北辰：咁都得？

颱風摩羯襲港，天文台於昨日傍晚至今午12時許懸掛八號烈風或暴風信號。實政圓桌立法會議員田北辰指，今日（6日）凌晨1時49分有飛機到港，惟機鐵在1時15分已經開出「尾班車」，乘客無法乘坐機鐵到市區。田直言「咁都得？」，又指「機場等的士出返市區，閒閒哋都要幾粒鐘！」



田北辰指，機鐵僅加開2班，乘客未能乘搭。（鍾偉德攝）

田北辰：港鐵與機管局描述不相符

田北辰在Facebook表示，八號風球下，機場只要有航班到達，機場鐵路都應該配合，皆因旅客在機場等的士加上乘坐的士到市區，或需要數小時。

他向港鐵了解並引述港鐵指，機管局僅要求加開兩班列車至凌晨1時15分，港鐵又稱如機管局提出要求，機鐵都可以配合。不過，機管局解釋則與港鐵不符，田北辰引述機管局稱，港鐵以「維修時間不足」為由拒絕增加更多列車班次。

超強颱風摩羯在9月6日早上9時集結在香港西南偏南約400公里，大致移向雷州半島至海南島一帶。（天文台圖片）

田北辰：未來凌晨如機場無往返航班 機鐵可停止服務

田北辰引述機管局所指，有抵港客機在凌晨1時49分到達，他預料計及提取行李起碼要1小時，2時49分左右才到入境大堂，故未能搭上機鐵「尾班車」。對於機場和機鐵沒有配合，田直言「咁都得？」認政府要出手主導兩邊協調。

他又認為，未來凌晨時段如機場無往返航班，機鐵就毋須繼續提供服務；若然本港懸掛九號颱風訊號，就應該向旅客解釋安全問題故機鐵無服務，以及政府已暫停所有公共交通服務。