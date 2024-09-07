美國國務院等五大部門發出風險警示　駐港公署斥唱衰香港營商環境

美國國務院、財政部、商務部、農業部及國土安全部，向美國國民和商界發出風險警示，提醒在香港營商和旅遊或會面對人身安全和法律風險，是2021年後再一次發出警示。



外交部駐港特派員公署發言人斥該警示抹黑香港國安法律，唱衰香港營商環境，並表示強烈不滿、堅決反對，予以嚴厲譴責。



美國國務院等部門發出針對香港的警示指，以往僅在中國出現的風險，也會在香港發生。（資料圖片/陳永武攝）

美國國務院等部門發出針對香港的警示指，在香港經營的企業、個人及機構，包括學術機構、媒體、研究智庫和投資者，都應了解香港法律和規定已改變，而這些改變或會對他們產生不利影響。警示提及《香港國安法》、《基本法》23條立法的《維護國家安全條例》增加在港營商風險，指23條條文廣泛而模糊，包括勾結外部勢力、涉及國家機密及間諜活動等條文，或會影響或干擾在港日常業務或旅行。

指以往僅在內地發生的風險 也會在港發生

警示提到，機構對政府政策或當地客戶的盡職審查，分析香港或中國的經濟狀況，與香港或國際政府官員、記者或非政府組織有聯繫，以及在香港內部或跨境數據管理、傳送，均有機會觸犯法例，又指以往僅在中國出現的風險，也會在香港發生。

美國國務院警示提到，香港成為運送軍民兩用物資至俄羅斯的重要中轉站。（資料圖片/香港01攝）

稱香港成為軍民兩用物資運往俄羅斯的中轉站

警示亦提到，中國和香港成為重要中轉站，以運送軍民兩用物資至俄羅斯，支持俄羅斯軍事工業及侵略烏克蘭。

外交部駐港特派員公署反對上述警示，指中國中央政府始終全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」「港人治港」、高度自治方針。又指香港國安法律為香港營商環境提供了有力保障。

公署斥美國是「一國兩制」實踐的破壞者

公署稱唱衰香港營商環境是美方打壓香港發展的一貫伎倆，不僅恐嚇不了國際投資者，更為自身國際信譽增添污點。公署斥美國是「一國兩制」實踐和香港繁榮穩定的干擾者、攪局者和破壞者。中方敦促美方恪守國際法原則和國際關系基本準則，切實尊重中國主權和香港法治，撤銷所有涉港無理制裁，停止以任何方式干預香港事務和中國內政。