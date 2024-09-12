泳線分配不公｜何敬康稱康文署認管理不善　合作杜絕交換泳線圍標

新民黨立法會議員何敬康今（12日）聯同游泳界人士包括港隊前泳手方力申等，就有泳會涉違規私下轉讓公眾泳池泳線予其他泳會，與康樂及文化事務署及泳總開會。何敬康在會後稱，康文署承認管理不善，有共識未來會加緊合作杜絕交換泳線、及泳會之間「圍標」方式增加中籤的做法，康文署亦承諾會研究他提出的精英訓練先行計劃。



何敬康又稱，與泳總有共識優化泳會計分，由以往泳會以擁有的註冊泳手數目作計分，改以成績計分，增加競賽屬會升級為觀察屬會機會，又建議取消泳會的「歷史分」。方力申表示，行內具有歷史的泳會較容易獲取泳線，造成不公平現象，取消歷史分，預料至少有10個不活躍的屬會將消失。



何敬康會後稱，康文署知道有違規情況，承認管理不善，未來加強杜絕交換泳線的做法。(廖雁雄攝)

有傳媒日前揭發有泳會租用康文署轄下公眾泳池泳線後，涉違規私下轉讓予另一個泳會使用，且泳池職員沒有查核簽場教練身份，容許一人代表多個泳會簽場，亦讓非租用泳線的泳會學員入場。根據《公眾泳池租用條款和條件》，租用團體不得轉讓泳池設施，包括泳線，租用團體入場前須出示批准信及身分證明文件，並須在「團體入場人數登記表」的指定名單上簽到確認。同時署方規定有關泳池設施僅限租用團體使用，非租用團體學員不得進入。

何敬康在今日的會面後稱，署方知道有違規情況，亦承認過去監管不完善，承諾加強杜絕交換泳線和圍標情況，近期亦已加強巡查。他提議將泳會限區限量，只能在三個泳池三個區入紙申請，沒有註冊泳手的泳會不能參與抽籤，又會開放予競賽屬會抽籤。他稱，相關建議獲康文署大力支持，又形容署方和泳總也有心解決泳線資源的問題，目標在有限的資源下更公平地分佈資源。

何敬康形容康文署泳總也有心解決泳線資源的問題，目標在有限的資源下更公平地分佈資源。(廖雁雄攝)

提精英訓練先行計劃 3個月評估成效

何又稱，經諮詢泳界意見後提出精英訓練先行計劃，希望在全港設有主池和訓練池的公眾泳池推行先行計劃，兩池早上6時至8時段，讓公眾、競賽屬會泳手參與精英高水平訓練。

方力申指，要成為有競爭力的泳手要由小時候開始訓練游早水，而25米的池和跳台池並不合符標準，相信若能使用標準池，會對泳手的發展都有好大幫助。

何諮詢泳界意見後提出精英訓練先行計劃，希望康文署在全港符合條件推行先行計劃的泳池。(廖雁雄攝)

現時精英泳手的訓練高峰時間為下午5時至7時，全港公眾泳池只容許封池一小時讓泳會使用，何向署方提出將標準池和訓練池在下午4時半至6時半時段預留作精英訓練，以計分制分配泳線，6時半至7時半則是公眾時間。他指康文署反應正面，會研究包括人手分配和適合泳池等再推行，他希望計劃實行3個月後評估成效，準則包括受惠泳會數目和租用情況等，以決定是否在其他地區的泳池實行，以助力本地培訓更多如方力申和女飛魚何詩蓓等的泳手。

何敬康向署方提出將兩池下午4時半至6時半預留於精英訓練，以計分制分配泳線，6時半至7時半則是公眾時間，康文署反應正面。(廖雁雄攝)

泳總全面改革包括取消年資分、達標泳手可為屬會爭取分數

至於月前方力申炮轟游總制度不公，致成績達標的小泳手無法出戰錦標賽，事件更引起政府關注，泳總當時稱未來有全面的改革。早前和泳總開會的何敬康透露，總會未來計分會有調整，包括研究取消可用作取得額外資源的年資分，不活躍屬會取消年資分後的競爭力減低，變相增加競賽屬會的競爭力；及泳會以擁有的註冊泳手數目作計分，改為以成績計分，讓競賽屬會達標泳手亦可為屬會爭取分數。