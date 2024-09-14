李家超：商經局再審視設冷靜期　譴責美國利用經貿辦詆毀國安法

行政長官李家超今日（14日）首次回應舒適堡結業，指政府已成立由海關、警方在內的跨部門小組跟進調查。至於會否設冷靜期加強對消費者的保障，他指政府在2019年提出相關立法諮詢，但因應當時經濟走下坡，社會狀況亦面對挑戰而決定要先觀察，發生舒適堡事件後，商務及經濟發展局正審視現時情況與2019年有否差異，密切留意調查進展，並視乎社會及經濟狀況，決定有關政策未來發展方向。他重申政府會嚴厲打擊任何不良消售手法。



另外，他嚴厲讉責美國國會眾議院通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，授權美國行政當局，若確認香港不再享有高度自治，可取消香港駐美經貿辦特權豁免待遇甚至關閉辦事處。他指若美國一意孤行落實法案，國家早表明一定會反制措施，受害的只會是美國商界，因過去10年，美國在與香港的貿易賺了2700億美元，任何破壞經貿關係的行徑，美國商界都需要「埋單」。



他批評美方的舉措旨在打壓中國和香港發展，抹黑香港人權狀況，是厚顏和醜陋的政治手段。



李家超指商經局會再審視情況，決定是否設冷靜期（黃浩謙攝）

李家超嚴厲譴責美國國會借港府經貿辦打壓中國和香港（黃浩謙攝）

另外，李家超也被問及體育專員黃德森辭職，提早兩年離開政府一事，強調尊重其決定，又稱政府對發展體育不遺餘力。

李家超總結今早到黃大仙區聽取市民對施政報告意見的行程時則指，今早先視察了一家獲馬會資助的社區藥房，發現有七成使用者主要因慢性病。之後又到鄰近的中醫服務中心，他稱政府對中醫藥發展的投入會不斷加大，政府今年對中醫藥的資助已加大三分之一。

李家超稱發現市民鄰里關係越來越濃（黃浩謙攝）

他又稱發現市民的鄰里關係越來越濃，強調最重要的是鄰里情，又指在與長者的午宴中，有長者向他表示感覺到關愛的氛圍，讓他感到鼓舞。