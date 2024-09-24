直播｜李家超行會前見記者　料交代中央贈送大熊貓運港詳情

中央再向香港送贈一對大熊貓，行政長官李家超多次表示目標是一對國寶在十‧一國慶前抵港。之前有消息指一對大熊貓可能在本月26日抵港，相信李家超今日在行政會議開會前，會交代更多有關大熊貓運送到本港的安排。《香港01》會全程直播李家超見記者的情況。



另外，北角早前發生槍擊案，一名患精神病男子在家暴案中，被警員開槍擊斃。家屬日前穿喪服到警察總部投訴，警務處處長蕭澤頤昨日（23日）出席活動時再回應事件，強調港島總區重案組會盡快全面調查，完成後會交報告予死因庭，冀法庭盡快作出研訊。預計李家超也會觸及有關事宜。



行政會議今日（17日）復會，李家超宣布周四率團赴京出席經濟合作洽談會（盧翊銘攝）

中央贈港大熊貓｜最快今公布 網民熱議6大熱門 佳佳2曾外孫上榜

李家超在今年七月一日慶祝特區政府成立27周年酒會上宣布，中央同意會再送贈香港一對大熊貓，並指已展開準備工作，與港澳辦及國家林草局展開對接，商討大熊貓赴港的安排，當局會確保香港海洋公園做好照顧大熊貓的各項工作。

7月8日，李家超在都江堰大熊貓保護中心探望大熊貓後離開。（孔繁栩攝）

他與夫人林麗嬋應四川省政府邀請，於七月七日到當地訪問，商討大熊貓赴港安排。他翌日到訪中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，公開觀看了大熊貓「娥眉」的情況。他當時被記者問到一對大熊貓今年十一國慶前有沒有機會到港時，他說正與當地商討安排，強調「一定爭取、一定爭取」。

▼大熊貓「娥眉」表情包圖集▼



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政府新聞處於當日晚上再發稿稱，李家超一行探訪的大熊貓中，包括送贈予香港的一對大熊貓，但未提供更多細節。而根據當局發放的李家超一行早上探望基地的大熊貓的影片，當中包括雌性大熊貓娥眉，並曾了解另外兩隻大熊貓的生活習性。參觀過程中，他曾向前方喊話「歡迎你們來香港這個大家庭」，不過當時鏡頭沒有拍攝到前方大熊貓，料為避免「真命天貓」曝光。

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而上星期二行會開會前，李家超再次被問及中央再送贈的一對大熊貓何時抵港時重申：「我們希望盡快安排牠們來香港，我的目標是本月底。」他指，與內地單位原則上已達成協議，但還有一些細節要處理，就是何時正式啓程來香港；又指大熊貓已進入隔離檢疫。由於抵港後需再檢疫隔離，然後也需要至少一個月時間適應新環境，會視乎專家意見決定牠們正式與香港市民見面的日期，「我心目中希望年底前我們有機會見到大熊貓」。

一對大熊貓5至8歲 雄性聰明好動 䧳性性情溫馴

李家超當時透露，希望贈港一對大熊貓能誕下下一代，故大熊貓需要青春、成年和身體精壯，透露已選定一對5歲至8歲適合香港的大熊貓，雄性大熊貓120多公斤重，動作敏捷，聰明好動；雌性大熊貓約100公斤重，溫柔可愛，被評為性情溫馴，