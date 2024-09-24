香港要改革｜李家超首闡釋改革理念：因地與時制宜、不能為改而改

行政長官李家超今日（24日）交代上星期五與中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍會面時，首度講述其改革理念。他指其改革理念必須：「 因地制宜、因時制宜」，判斷什麼改革需要「由零做起」，同時「破樽頸、補短板、除障礙」，及什麼要固本培元、鞏固與提升。他同時強調，改革時需注意系統之間、當前與長遠、宏觀與微觀之間的關係，但同時強調：「改革唔係為改而改，唔能夠破壞原本成功嘅元素。」



李家超今日（24日）交代其個人改革理念（梁鵬威攝）

9月20日下午，港澳辦主任夏寶龍在北京會見行政長官李家超。（港澳辦相片）

首度公開個人改革理念

李家超今日公開其改革理念是因地制宜、因時制宜。他再解釋指，判斷什麼改革需要「由零做起」，什麼要固本培元、鞏固和提升。他又指改革時需注意系統之間、當前與長遠、宏觀與微觀之間的關係。但他也同時強調，絕不能為改革而改革，失去原有的成功元素。

改革必須因時制宜、因地制宜，判斷什麼改革需要由零開始，什麼改革需要破瓶頸、補短板、除障礙，什麼改革需要固本培元、鞏固和提升。改革時要注意系統關係，把握當前與長遠、全部與局部、宏觀和微觀的關係。改革不是為改而改，補能夠破壞原本成功嘅基因、元素。 行政長官李家超

至於與上星期五與夏寶龍的會面，李家超表示夏寶龍很熟悉香港、關心香港，感謝他肯定特區政府有力推進改革工作。他重提夏寶龍希望工商界以及企業家團結一心、找機遇，將愛國愛港的情懷轉化為一項一項具體的實際行動，他表示明白夏寶龍語重深長，且給予肯定與勉勵。他更引述了夏寶龍肯定其及政府工作的講話：「以鮮明的改革理念、實實在在的改革舉措，一件事一件事地抓。」

李家超感謝夏寶龍對他和特區政府工作的肯定（梁鵬威攝）

工商界是參與者、受益者

李家超亦表示，政府團隊帶領社會各界，尤其是工商界企業家以一項一項實際行動建設香港，齊心推動香港實現由治及興，這是政府和社會的共同責任，「工商企業家唔係旁觀者，係參與者、貢獻者、受惠者」。政府會不斷求變求進、發展經濟、改善民生。