團結香港基金十周年　鄭雁雄︰香港由治及興需要智庫貢獻智慧

團結香港基金十周年慶祝酒會，中聯辦主任鄭雁雄致辭時引述國家主席習近平說，改革發展任務愈繁重，愈需要智力支持，中國特色新型智庫在中國現代化進程中發揮着愈來愈重要的作用，香港由治及興階段也迫切需要智庫進一步地貢獻智慧和力量，中聯辦將全力支持香港智庫堅守正確方向，與時俱進，發揮積極作用，不斷發展壯大。



團結香港基金十周年慶祝酒會。(黃浩謙攝)

中共二十屆三中全會提及以進一步全面深化改革、推進中國現代化的宏偉藍圖，鄭雁雄引述國務院港澳辦主任夏寶龍的賀信指出，「一國兩制」實踐進入新階段，香港發展前景廣闊，風光無限，是破解深層矛盾、實現長期繁榮穩定的新階段，是弘揚創新精神、引領香港再創輝煌的新階段。必須辯證地把握好堅定信心與正視困難，鞏固優勢與防範風險、政府擔當與社會作為、坐而論道與起而行之的重大關係。

鄭雁雄致辭時引述國家主席習近平說，改革發展任務愈繁重，愈需要智力支持。(黃浩謙攝)

期待基金會趁改革東風 建設香港上展現新擔當、新作為

鄭雁雄說廣東省PCT國際專利申請量佔全國一半，惟來自廣東省政府的支援並非最強，仍湧現出華為等先進科技企業，對比之下，香港這方面的發展空間巨大，也值得深刻思考，起而行之，也是智庫研究的重要領域、重要課題，期待團結香港基金趁改革東風，抓時代機遇，在服務國家、建設香港上展現新擔當、新作為，繼續用好資源，把準社會脈搏，匯聚各方智慧，進一步提升研究能力和水平，緊緊圍繞新形勢下香港如何思變、應變求變，如何拼經濟、惠民生、強治理、如何更好融入國家發展大局等重點難點問題，積極開展有效管用的政策研究，拓展符合自身特點的決策諮詢服務方式，有力支持行政長官和特區政府依法施政，為香港改革創新、優質支應作出更大的貢獻。

鄭雁雄鄭雁雄期望基金會在促進文化交流上展現新擔當、新作為，邁向新階段。(黃浩謙攝)

中聯辦將全力支持香港智庫堅守正確方向

談及對基金的期望，鄭雁雄期望基金會在促進文化交流上展現新擔當、新作為，邁向新階段，希望團結香港基金繼續在闡釋「一國兩制」理論、訓誡中央政策、促進社會和諧等方面發揮積極作用，大力弘揚以愛國愛港為核心、和「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，匯聚各方力量，讓香港同胞尤其是年輕一代知所重來，堅定歷史自信，涵養家國情懷，積極開展對外交流合作，在國際上要深化互信，傳播中華文化，講好中國故事，讓中國聲音傳播得更遠、更深入人心。

另外在培養資政人才上展現新擔當、新作為，邁向新階段，希望團結香港基金，繼續發揚改革創新精神，對標國家和香港所需，發揮自身優勢特色，積極探索創新內部建設管理研究項目組織決策諮詢、參與對外交流合作、智庫人才培養等制度機制，引領示範全港智庫創新發展，形成出思想、出成果、出人才競相湧流的生動局面，在香港新型智庫建設中走在前列，作出表率，全面建設國際頂尖智庫。

鄭雁雄致辭時引述國家主席習近平說，改革發展任務愈繁重，愈需要智力支持。(黃浩謙攝)

他續說，中聯辦將全力支持香港智庫堅守正確方向，與時俱進，發揮積極作用，不斷發展壯大。相信團結香港基金能以成立十周年為新起點，不忘初心，繼往開來，銳意進取，為香港長期繁榮穩定，為中華民族偉大復興作出新貢獻。

陳智思：基金會將推動科技創新議程

「團結香港基金」主席陳智思表示，基金會由前任特首董建華在2014年創立，致力於提供好平台去團結服務香港、貢獻國家，成立十年來得到各界捐助同支持。未來，「團結香港基金」將利用香港「一國兩制」優勢以及國際城市地位，推動科技創新議程、加強同持份者合作，爭取更多支持。

他又指基金會旗下的三大組織，將繼續堅持包括公共政策研究和倡議、推廣中國文化、編纂《香港志》、推動科技創新及聯通世界的方向。他再次感謝各界過去十年的支持，稱基金未來目標只有一個，即為國家、為香港未來努力，作出貢獻。

陳智思隨後讀出夏寶龍賀信件，對團結香港基金十周年表示祝賀，稱基金會堅定擁護「一國兩制」，團結各界開展政策研究工作，形成的研究成果為保持香港穩定、繁榮作出貢獻。他引述夏寶龍表示，香港處於「一國兩制」新階段，發展前景風光無限，基金會要深入學習習近平給祖籍寧波的香港企業家的重要回信精神，即企業家傳承先輩愛國愛鄉優良傳統，支持政府依法施政、團結一心尋找機遇，實實在在努力，為中華民族偉大復興作出更大貢獻。

李家超：基金會讓政策分析更周全

行政長官李家超則稱，基金會為香港繁榮持續發展，致力於綠色金融等領域的政策研究，為拓展香港在大灣區與東盟的商機、推廣中華文化、構建全球議題的討論平台等方面作出貢獻。他亦提到基金會為特首顧問團、專家組、政策組的各項專題提供意見，讓政策分析更周全，幫助香港尋求新發展機遇。

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李家超亦重提9月21日訪京行程時於港澳辦主任夏寶龍會面，夏提出希望本港各界，特別是工商界和企業家，把愛國愛港的熱情，轉化為一項又一項的實際行動，齊心推動香港實現由治及興。他表示特區政府會全力團結社會各界，識變、求變、應變，拼經濟、謀發展、惠民生，攜手並肩為中國式現代化與中華民族偉大復興作出貢獻，寫下香港更美好的新篇章。