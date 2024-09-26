國產客機C919｜林世雄：香港和東疆合作為飛機租賃產業帶來新機遇
撰文：潘耀昇
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運輸及物流局局長林世雄今日（26日）在天津出席中國航空金融發展（東疆）國際論壇，就國際飛機租賃企業發展及未來趨勢等議題交流。林世雄致辭時表示，全球飛機租賃市場近年變化迅速，東疆綜合保稅區是全國最大、全球第二大的飛機租賃聚集區，國產飛機C919開始交付也為東疆的高速成長帶來更大動能，形容香港和東疆合作將為飛機租賃產業的發展帶來新的動力和機遇。
林世雄說香港在國家的支持下，一直積極善用完善的法律和銀行制度、健全和多元化的資本市場、優秀的航空基礎設施及人才，以及背靠內地龐大市場的優勢，致力協助內企「走出去」和把外企「引進來」。
他說香港和東疆綜合保稅區將建立更加緊密的合作關係，共同推動飛機租賃產業的發展，提供更多的機會和選擇給全球的航空公司，為全球的航空運輸業貢獻更多的力量。
林世雄亦與天津東疆綜合保稅區管理委員會、飛機租賃及金融公司的代表會面，向他們介紹香港在航空業方面的優勢，包括飛機租賃政策及稅務優惠制度等的最新發展。
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