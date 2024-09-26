國產客機C919｜林世雄：香港和東疆合作為飛機租賃產業帶來新機遇

運輸及物流局局長林世雄今日（26日）在天津出席中國航空金融發展（東疆）國際論壇，就國際飛機租賃企業發展及未來趨勢等議題交流。林世雄致辭時表示，全球飛機租賃市場近年變化迅速，東疆綜合保稅區是全國最大、全球第二大的飛機租賃聚集區，國產飛機C919開始交付也為東疆的高速成長帶來更大動能，形容香港和東疆合作將為飛機租賃產業的發展帶來新的動力和機遇。



9月26日，運輸及物流局局長林世雄在天津出席第十一屆中國航空金融發展（東疆）國際論壇。圖為林世雄（左）在論壇前與天津市副市長謝元（右）會面。（新聞處相片）

林世雄說香港在國家的支持下，一直積極善用完善的法律和銀行制度、健全和多元化的資本市場、優秀的航空基礎設施及人才，以及背靠內地龐大市場的優勢，致力協助內企「走出去」和把外企「引進來」。

9月26日，運輸及物流局局長林世雄在天津出席第十一屆中國航空金融發展（東疆）國際論壇。圖為林世雄在開幕式上向國際航空業界介紹香港的飛機租賃政策和稅務優惠制度。

他說香港和東疆綜合保稅區將建立更加緊密的合作關係，共同推動飛機租賃產業的發展，提供更多的機會和選擇給全球的航空公司，為全球的航空運輸業貢獻更多的力量。

9月26日，運輸及物流局局長林世雄在天津出席第十一屆中國航空金融發展（東疆）國際論壇。圖為林世雄（中）與天津東疆綜合保稅區管理委員會和飛機租賃及金融公司的代表會面，向他們介紹香港在航空業方面的優勢。（新聞處相片）

林世雄亦與天津東疆綜合保稅區管理委員會、飛機租賃及金融公司的代表會面，向他們介紹香港在航空業方面的優勢，包括飛機租賃政策及稅務優惠制度等的最新發展。