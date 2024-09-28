岑浩輝選澳門特首・直播｜倡博企設旅遊推廣辦事處　助經濟多元

澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝今日（28日）公布政綱及回答選委提問，他表示研究成立多元發展基金，嚴格執行新博彩法著力發展非博彩元素，「博彩業若不有序發展，會有深遠影響」，將持續檢視澳門營商環境，支持中小企創新發展；提升公共治理能力方面，他希望完善公僕問責制，建立政府與立法會協同立法機制，重組司法管理制度。《香港01》全程直播。



9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝的「候選人政綱宣講及答問大會」，在中葡綜合體舉行。（黃浩謙攝）

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，主持大會的是澳門行政長官選舉管理委員會主席宋敏莉（左）。（王海圖攝）

岑浩輝公布政綱回應選委提問 料歷時3小時

根據流程，政綱宣講及答問大會今日早上十時開始，先由岑浩輝介紹其政綱，歷時約十五分鐘，之後是各選委提問環節，期間有約二十分鐘休息時間，至下午一時結束。政綱宣講及答問大會在澳門中葡綜合體舉行，此場地也是10月13日特首選舉的投票地方。岑浩輝早前在400名選委中，獲得386個提名參選，佔96.5%。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

冀完善公僕問責制 重組司法管理制度

岑浩輝先簡介政綱，他說回歸祖國後澳門走上優勢道路，澳門的一國兩制成功實踐，體驗體制的優越性。他表示，強國建設民族復興與澳門命運緊密相連。內外環境變化，他表示澳門充滿挑戰，對特區治理要有更高要求，自己願意承擔任務參選，政綱要全面準確落實一國兩制，增加經濟多元發展。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

未來五年，他說施政方向是堅定不移落實一國兩制方針，用好澳門優勢，推動民生進步、維護國家安全。第一，提升公共治理能力及管治水平，堅持以市民為中心、良政善治為目標，要聽取各界意見，提升政策透明度科學性，加強與立法會溝通協作，維護司法獨立，要重構政府組織體系，完善跨部門機制。他又表示，要完善公務員入職、晉升、問責制度，建立政府與立法會協同立法機制，研發重組幾個機關制度，繼續完善憲法、基本法實施的機制，大力宣傳推廣憲法基本法，落實國家安全觀、國家安全作用。他又稱，主動接受立法會監督，要恆常化愛國愛澳人士與政府的合作機制。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

加快經濟多元發展 研設政府產業基金

第二，岑浩輝希望加快推動經濟適度多元發展，積極對接國家發展，研究設政府產業基金，持續檢視澳門營商環境，支持中小企創新發展，鼓勵大企業加大本地投入。他指，要預防及打擊非法活動，保障博彩業員工權益。他指要加快推進1+4產業，提升會展商貿優勢，推動中醫藥產業發展、推進現代金融、高新技術。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

鼓勵澳門人到深合區工作及創業

第三，更好融入國家發展大局。他認為這是必然選擇，促進深合區兩地稅制一體化，鼓勵澳門人到該區工作及創業，發揮澳門在國家戰略優勢，協助內地經濟發展，實現澳門自身更好發展。另外要提升中國與葡語國家合作的功能，搭建協作平台，共建一帶一路，加強青年交流及人才合作。他又稱，要搭建中西文化平台，向世界講好中國故事。

9月28日，澳門特首選委即場向澳門特首選舉唯一候選人岑浩輝提問。（黃浩謙攝）

完善免費教育體系 推動與內地專業人才互認

第四，完善教育科技人才體制及機制，澳門有條件及責任引入高端人才為國家及澳門貢獻、要完善免費教育體系。他指要堅持企業創新體系，完善人才體制，持續優化人才體制，推動澳門與內地專業人才互認。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

檢討房屋政策促進樓市發展 支持居民跨境養老

第五，大力保障改善民生，不斷提升市民生活水平是一國兩制要求，保障勞動者權益，支持居民跨境養老，並研究制定相關社會規劃。他表示醫療要「中央化」，深化與內地高水平醫療。檢討房屋政策，促進房地產市場發展，持續優化交通體系，提高機場水平及承載力。他表示要發揮主導作用，做好都市更新，及智慧城市。另外要加強生態環境保育宣傳，解決青年就業創業困難。要深化與廣東、香港的緊急救援、災害服務

他願景是未來5年建設法治澳門、幸福澳門，形容凝聚共識、自信自強，澳門必定能夠高質量發展，撰寫嶄新篇章。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」，400名特首選委獲邀出席。（黃浩謙攝）

四大產業單靠商界推動有困難 政府要創造條件

第一界別選委黃仁民提問時說，岑浩輝重視澳門適度多元發展，結合政府和市場達致產業多元發展的新格局，問及「1+4」產業多元發展的重點，有否重點或優先發展的界別。

岑浩輝回應說，澳門經濟多元化發展是中央提出的要求，疫情三年教訓亦使到社會有共識，否則將來有大災大難時難以應付，依靠特別是博彩業不足夠，現屆政府制訂今年至2028年的經濟多元發展規劃，其中立足點在「1+4」多元經濟的發展，旅遊悠閒繼續健康推進發展。

另外，岑浩輝說四大產業要開始佈局和發展，包括中醫藥大健康、現代金融、高新技術、會展商貿及文化體育，要緊扣數個平台推進澳門經濟多元發展，立足國家給予的三個優勢包括「一中心一平台一基地」，推動四大產業的發展，亦要和橫琴深合區和大灣區產業共同考慮配合推動，政府屆時會廣泛徵詢各界意見，政府要有主導作用。

他說四大產業特別是高新科技和大健康，單靠商界推動有困難，政府要加強引領和規劃，甚至財政投入包括成立基金引領，例如協和醫院就由政府投資興建，建設和設備開支過百億元，高科技發展包括科技基金，都需要政府引導甚至創造條件。總體來說，「1+4」產業發展要在政府引領產業基金下推進引導，匯同業界和吸引海外投資，充分善用澳門獨特地位包括內地高技術人才，並對外推廣。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

利用中葡商貿平台推廣澳門旅遊悠閒中心

有第二界別選委員關注如何才能更好發揮中葡平台的功能。

岑浩輝說中葡商貿平台2003年成立，平台初衷是國家利用澳門和葡語國家的聯繫推進國家改革開放，成立以來設立由政府支持的秘書處，葡語國家會參與平台發展，他又提到2010年時任國務院總理温家寶宣佈成立十億元平台發展基金，21年來中葡商貿平台方向逐漸有所調整，不止商貿也涉及其他領域例如投資或高科技人才，下一步政府要落實好部長級會議承諾涵蓋教育等多方面的中葡項目，他又提及平台21年來已舉行140多場中葡雙方面參與的會議，起很大的促進作用。

岑說要思考如何利用平台推廣澳門旅遊悠閒中心建設；亦要思考能否探討以平台，協助國內人大型企業包括高科技產業，推廣至葡語系國家。

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

9月28日，澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝舉行「候選人政綱宣講及答問大會」。（黃浩謙攝）

岑浩輝是今次澳門特首選舉唯一候選人。(梁鵬威攝)

岑浩輝在8月28日宣布參選的記者會上表示，其施政理念是「奮發同行、持正革新」。他指，「奮發」乃凝心，「同行」能聚力，「持正」則行穩，「革新」必致遠。在新的歷史起點上，要凝聚全社會共識，居安思危，積極進取，奮楫揚帆再出發，中流擊水勇爭先；要團結各方面力量，同心協力促發展，攜手共進創繁榮，讓廣大市民共享經濟社會發展成果，畫出愛國愛澳最大同心圓；要始終堅持「一國兩制」正確道路和方向，堅定維護國家主權、安全、發展利益，保持澳門長期繁榮穩定；要迎難而上，圖強自新，銳意深化改革，開拓新局面，實現新進步。

岑浩輝8月28日宣布參選，以「奮發同行，持正創新」為施政理念。（梁鵬威攝）

岑浩輝參選宣言



1.我們將致力於提升治理效能，以更大決心轉變施政理念，深化公共行政改革，優化施政方式，提升公共服務品質，完善法律體系，恪盡職守、廉潔奉公，建設充滿活力、團結協作的管治團隊，不斷提升依法治理能力和水平。

2.我們將致力於發揮獨特優勢，以更實舉措做好橫琴粵澳深度合作區建設這篇文章，主動和精準對接國家戰略，打造澳門國際高端人才集聚高地，把國際大都市金名片擦得更亮，在融入國家發展大局中作出更大貢獻。

岑浩輝今日出席政綱宣講及答問大會。（梁鵬威攝）

岑浩輝(右二)宣布參選澳門特首，其競選辦團隊包括競選辦副主任陳家良(左一)、選舉代理人李煥江(左二)和競選辦主任葉兆佳(右一)合照。（梁鵬威攝）

3. 我們將致力於促進多元發展，以更新作為鼓勵全面創新，聚焦「一中心、一平台、一基地」，優化營商環境，鞏固提升旅遊休閒業，大力發展新質生產力，支持傳統產業轉型升級和中小企業創新發展，促進經濟適度多元發展提質增效。

4.我們將致力於建設美好家園，以更強力度築牢維護國家安全屏障，弘揚愛國愛澳優良傳統，推進社會事業全面進步，持續改善民生，關心關愛青年，把市民對美好生活的期盼作為施政最大追求，不斷提升廣大市民的獲得感幸福感安全感。

岑浩輝指澳門要適度經濟多元化（梁鵬威攝）

宣布參選時曾指博彩業急促發展 有時野蠻擴張

他在當日記者會上被問及如何推動澳門經濟適度多元時，指澳門早年博彩業、旅遊業急促發展，有時候有野蠻擴張，擠佔社會資源，甚至影響年輕人就業發展，一業獨大不利於澳門長遠發展，認為經濟要適度多元發展無退路。

澳門終審法院（梁鵬威攝）

提兩院理論：醫院高效運作、司法系統高效公正

岑浩輝又說自己長期在司法系統工作審判，法院和醫院是解決問題的地方，曾和朋友提兩院理論，若法院、醫院能高效運作，社會就會安定，醫療衞生系統能解決生理心理服務，生老病死無人能逃過；人是群居動物，必然產生各種矛盾、關係，澳門是人情世故緊密的地方，但仍需要法院解決社會紛爭，司法系統高效公正體驗正義很重要，社會亦安定有序運作。