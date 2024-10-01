國慶・直播｜李家超主持國慶七十五周年酒會

今日（10月1日）是國慶75周年，行政長官李家超和政府高層官員出席在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗儀式後，李家超會再到會展主持特區政府舉辦的國慶酒會，並會發表講話，《香港01》會全程直播酒會情況。



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董建華連續第四年缺席國慶升旗禮及酒會

早上的升旗禮現場所見，全國政協副主席兼前特首梁振英、前特林鄭月娥和曾蔭權、中聯辦主任鄭雁雄、中央駐港國安公署署長董經緯及其他駐港中央機構代表、終審法院法官張舉能、立法會主席梁君彥、一眾問責官員和行政會議多名成員包括召集人葉劉淑儀等均有到場。不過，另一位前特首董建華則連續第四年未有出現。

李家超伉儷在早上七時五十分到達金紫荊廣場，他先檢閱青年制服團體，與各代表說早晨。

升旗儀式上午八時在灣仔金紫荊廣場舉行，現場不會設立公眾觀禮區，警察樂隊會在儀式上奏樂，歌唱家陳永和譚樂軒領唱下，庇理羅士女子中學和皇仁書院合唱團會獻唱國歌，紀律部隊會在空中和海上敬禮。升旗儀式結束後，特區政府會在灣仔會展三樓大會堂舉行國慶酒會，李家超將為酒會主禮。

梁振英、曾蔭權和林鄭月娥均有出席國慶七十五周年升旗儀式（直播截圖）

國慶七十五周年升旗儀式今早在灣仔金紫荊廣場舉行（直播畫面截圖）

去年74周年國慶，前行政長官梁振英、曾蔭權和林鄭月娥均有出席，董建華則連續三年缺席，當時透過公關表示董建華正在休假，沒出席活動。多名行政會議、立法會議員，以及中央駐港機構代表也有出席，包括中聯辦主任鄭雁雄、駐港國安公署署長董經緯、外交部駐港特派員公署副特派員李永勝。