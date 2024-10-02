張炳良籲政府鼓勵集會扭外國偏見　辦經濟大辯論證非「想點就點」

前運輸及房屋局長、教大公共行政學講座教授及顧問張炳良接受報章訪指，有些國家已對香港根深柢固定型，香港如要重建國際形象須找「關鍵點」（critical point）扭轉偏見，顯示香港依然自由多元。張炳良稱，如他是政府會鼓勵某些團體集會：「你（政府）要證明集會仍然得，建制派都可集會，五一（勞動節）工聯會都可以遊行。」

張炳良又指，經濟問題背後牽涉港人信心及國際觀感等，不能迴避政治，不能只以經濟手段振興經濟，他認為香港步入經濟轉型期，港府可推動「經濟大辯論」，刺激社會討論再達共識，讓推動改革時更順暢，不要讓社會覺得官方「想點就點」。



張炳良。(教大FB截圖)

張炳良指部份國家對香港定型 港府須找關鍵點顯示仍自由多元

張炳良今日（2日）在《明報》專訪指，部份國家對香港定型，香港需要策略性地找「關鍵點」（critical point）扭轉偏見，重建國際形象，建議政府鼓勵團體集會，顯示本港仍然自由多元。

反修例運動未被起訴被捕者如證據不足可公布不再處理：為事件劃線

張炳良稱，如他是政府會鼓勵某些團體集會：「遊行集會名義上是無問題，，你要證明集會仍然得，建制派都可以集會，五一工聯會都可以遊行。」張又建議，反修例運動仍有逾6000名被捕者未被起訴，若證據不足，可以公布不再處理，稱並非特赦，而是為事件劃一條線。

張炳良建議，反修例運動未被起訴的被捕人士若證據不足，政府可以公布不再處理，為事件劃一條線。（資料圖片／李澤彤攝）

中央屢提改革 張炳良：反映不滿目前香港管治

張炳良稱，中央屢提改革，反映不滿目前香港管治，惟會否因而要改革政制言之尚早，有待中央判斷治理問題成因，他說：「香港現在的治理從很多迹象去看，北京不滿意，否則都不會經常講改革。」

全體主要官員（李家超FB影片截圖）

不能只用經濟手段「搞經濟」 推動經濟大辯論改革時更順暢

張炳良表示，經濟是本港管治的核心問題，背後牽涉港人信心、國際觀感等問題，不可迴避政治，不能單獨只用經濟手段「搞經濟」。港府指香港步入經濟轉型期，張炳良認為政府可推動「經濟大辯論」，刺激社會討論再達共識，讓推動改革時更順暢，「如果能夠令到社會覺得，現在仍是很鼓勵討論，這是好事，不要讓社會覺得官方想點就點。」