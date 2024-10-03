新股集資改善　民建聯倡放寬上市門檻、訂定審批回覆指標提升效率

港股近日十分強勢，新股（IPO）集資情況有改善。民建聯立法會議員陳仲尼、黃俊碩提出包括放寬上市門檻、訂定審批回復雙向指標等六項建議，期望進一步推動股票市場。



黃俊碩稱美國、內地等市場已有規定，若符合盈利要求可豁免最低市值要求，港交所及證監會應參考。（何夏怡攝）

倡改上市門檻 最低市值、盈利要求「二選一」

黃俊碩建議港交所及證監會調低目前的新股上市要求，只要符合最低公司市值，或者過去3年累計盈利不低於8,000萬元以及最近一年盈利最少3,500萬元，任何一項條件即可。黃俊碩稱美國、內地等市場已有規定，若符合盈利要求可豁免最低市值要求，港交所及證監會應參考。

陳仲尼建議，港交所及證監會訂定新股上市申請審批回覆的雙向指標。（何夏怡攝）

訂定審批回覆雙向指標 促高效上市

陳仲尼建議，港交所及證監會訂定新股上市申請審批回覆的雙向指標，包括要求負責審批的港交所上市委員會與證監會的審批回覆，以及申請方回覆上市委員會及證監會提問查詢的時限，均劃一訂為22個營業日或一個日曆月。談及原因，陳仲尼指，與新加坡、東京相比，香港審批時間過長，平均為8個月，不具時間優勢。

陳仲尼還建議，若一年內審批仍未通過，須通知申請方上市申請不成功，以求減低公司的上市成本。

其他建議包括引入「試水溫溝通」（test-the-waters communication）機制，減低公司IPO上市集資難度；將股票印花稅改為單邊0.1%，減低本港證券市場交易成本；港投公司旗下基金認購優質新股，提升市場對IPO信心；檢討雙重存檔機制，研究優化監管原則。