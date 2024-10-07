公屋幸福指引｜議員倡增單位面積才幸福　何永賢：夠土地時必改善

立法會房屋事務委員會今天（10日）討論改善公屋環境的「幸福設計指引」，當中包括建議在電梯大堂設置斜椅、扶手以及綠化環境等。有議員認為要從增加單位面積和重建舊屋邨著手，否則談不上幸福。房屋局局長何永賢表示「幸福設計指引」的建議並非大規模工程，而是希望做到便民窩心，資助房屋單位面積2026/27年度起便會封底不少於26平方米。



房屋局局長何永賢表示「幸福設計指引」希望做到便民窩心。（資料圖片/黃浩謙攝）

何永賢在會議上表示，「幸福設計指引」廣納居民、持份者及專業人士意見，以流動車形式走訪17區、26條屋邨，透過遊戲、調查及訪談聆聽居民對幸福定義及屋邨環境設施意見。

選委界立法會議員簡慧敏關注怎樣釐訂屋邨可參與「幸福設計指引」先導計劃。（資料圖片/廖雁雄攝）

選委界立法會議員簡慧敏關注怎樣釐訂屋邨參與先導計劃，按「幸福設計指引」改善環境。何永賢說會考慮未達重建門檻，但樓齡40年以上的屋邨，並且附近有「領展」等商場，希望有協同效應令商場改善設施。

梁文廣倡引入「智慧門禁系統」監察獨居長者。（資料圖片/黃浩謙攝）

A4聯盟立法會議員梁文廣希望屋邨引入「智慧門禁系統」監察獨居長者，派員到多日無出門的住戶了解，甚至加入遙距醫療元素。何永賢說「智慧門禁系統」試驗中，希望居民自願參與，認為系統可發揮更多功能。

李梓敬希望落實「幸福設計指引」的屋邨加快工程並擴展至其他屋邨。（資料圖片/林靄怡攝）

新民黨立法會議員李梓敬關注有先導計劃2027年完工，希望加快工程並擴展至其他屋邨。何永賢指先導計劃的屋邨涉及工程面積大，不可能一次過封閉所有公共空間，以便民為基礎配合居民生活。

經民聯立法會議員盧偉國認為從單位面積和重建老舊屋邨著手，才令居民感覺幸福。（資料圖片/歐嘉樂攝）

經民聯立法會議員盧偉國認為公屋單位面積距離理想甚遠，從單位面積和重建老舊屋邨著手，才令居民感覺幸福，否則「談不上幸福」。何永賢說「幸福設計指引」希望做到便民窩心，並非大規模工程。她又說資助房屋單位面積2026/27年度起會封底，即不少於26平方米，土地充足時必然會改善單位面積。