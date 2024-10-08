無處不旅遊｜海島遊有潛力　工聯會倡離島增小食攤、特色服務吸客

港澳辦主任夏寶龍提出香港要樹立「無處不旅遊」理念，香港範圍內有約二百個海島也可開發成旅遊亮點。工聯會立法會議員郭偉强今日（8日）公布「香港旅遊發展策略研究」報告，當中包括以內地旅客為對象的調查，且特別關注對離島遊、海島遊的客群，發現逾半受訪者對香港的「地道小食」有興趣，接近7成受訪者希望在港接觸大自然、體驗夜生活。他們促請當局提升離島、海島旅遊的消費品質，例如在離島增設小食攤檔、研發特色服務及紀念品以吸引遊客。



工聯會促政府改善本港海島旅遊配套（馮子健攝）

倡強化本地特色小食 推離島特色旅遊體驗

問卷調查於暑假期間透過網上進行，共收到541份回應，有效問卷287份，發放對象定位於內地遊客，特別是關注香港離島及海島旅遊的潛在客戶群體。郭偉强指內地遊客到港旅行大多選擇自由行，逾半受訪者對香港的「地道當地小食」有興趣，接近7成受訪者希望在港接觸大自然、體驗夜生活。

郭偉强表示，自由行已經成為主流，目前旅客消費模式不會特別高，「即係你唔好諗住佢哋嚟到，一定要好大手筆使好多錢」，故建議本港要強化本地特色小食。

對於離島遊，他指香港交通配套不足，又以沙頭角禁區每日名額2300個為例，但使用率不足一成，期望進一步開放沙頭角關卡讓旅客能進入中英街。郭偉强指要多吸引遊客，譬如特色墟市應長期持續；多提供特色服務，例如離島旅遊時，讓旅客體驗製作魚類「一夜埕」、茶果；與KOL合作加大力度宣傳等。

工聯會旅遊聯業委員會副主席林志挺（左）、郭偉強及歷史掌故專家蘇萬興皆認為，本港的海島遊有發展空間（馮子健攝）

吉澳的客家村和漁民村具有文化歷史意義。（周令知攝）

深度遊對導遊要求高 建議政府辦課程及提供津貼

工聯會旅遊聯業委員會副主席林志挺直言，香港對200多個島利用不足，指出沙頭角-鴨洲-吉澳是得獎旅遊路線，但需要規劃、宣傳、與旅行社合作才可吸引旅客。

歷史掌故專家蘇萬興則表示，香港導遊、領隊質素未如理想，皆因業界工資偏低、對前景難有追求，亦難提升知識水平。他舉例指，深度遊對導遊要求高，望政府提供相關課程津貼，給予誘因讓導遊提升服務品質。

5月9日，夏寶龍會見楊潤雄一行時提出香港要樹立「無處不旅遊」理念。（港澳辦）

國務院港澳辦主任夏寶龍今年5月初會見文化體育及旅遊局局長楊潤雄一行人時說，香港要樹立「香港無處不旅遊」理念，充份發掘旅遊資源，大力開發旅遊新路線新產品。