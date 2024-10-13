澳門特首選舉・直播｜岑浩輝得票過半篤定當選　4名選委投白票

第六屆澳門特首選舉今日（13日）早上10時舉行，不足半小時完結，共398名選委投票，多名選委投票前均表示對岑浩輝有信心。唯一候選人、終審法院前院長岑浩輝獲過半選委支持足以當選，有4人投白票。《香港01》直播點票情況，見證澳門新任特首誕生。



岑浩輝當日獲386個選委提名參選，佔96.5%，由於有部分選委曾稱要視乎岑的政網再決定是否支持他，且看他今日最終得票率會否超越上述數字澳門過去的五屆特首選舉，除了第一屆屬有競爭的選舉外，此後只有一名候選人。若不計爭取連任的投票，現屆特首賀一誠的得票率最高，有98%，若計入爭取連任的則為首任特首何厚鏵2004年爭取連任，獲98.6%選委投票支持。



澳門行政長官選舉唯一候選人岑浩輝（黃浩謙攝）

澳門第六屆特首選舉今日（13日）投票（澳門新聞局直播截圖）

澳門第六屆特首選舉今日（13日）投票（澳門新聞局直播截圖）

澳門特首選舉票箱（澳門新聞局直播截圖）

根據澳門當局公布的程序，選委可於早上九時起進場；十時選舉開始，先由特首選舉管理委員會講解投票須知；再展示票箱，然後各選委領票、劃票及進行不記名投票。根據選管會指引列明在行政長官選舉中，選委必須使用選舉管理委員會提供的專用印章在選票上的方格蓋印。非按上述方式填劃選票，或在選票上作出任何撕剪、繪畫、塗改或寫上任何字句，均視作廢票。而各選委須確保投票保密，並在劃票後即時將選票放入投票箱內

當投票完成後，便會開啟票箱，點算投入票箱的選票數目，然後便是唱票，再由管委會及候選人的代理人查閱選票。

澳門特首選舉在中葡綜合體進行投票（梁鵬威攝）

選管會主席宋敏莉（中）預計整個選舉投票過程一個半小時可完成（澳廣視圖片）

經管委會主席向總核算委員會主席遞交選舉文件，總核算委員會進行總核算工作，最後便由管委會主席宣佈選舉結果。當選人發表講話後，選舉即告結束。

戴顯揚稱對岑浩輝有信心（馮子健攝）

選委投票前表示對岑浩輝有信心

文化界選委戴顯揚表示，聽過岑浩輝的宣講會其他活動，今日投票心情輕鬆，希望岑浩輝會履行競選承諾深入了解，文化界都希望澳門多輸出軟實力影響更多人。他表示，澳門發展適度多元，亦可發展「1+4」外的其他範疇，指其他不同東西都是多元，例如開餐廳、研究劇本殺都好，都是多元發展及回饋社會，希望政府多支持年輕人。

他認為岑浩輝參選至今，很多措施都在研究中，相信未來班子都很堅實，又稱岑了解社區都是好開頭，期望岑高票當選。他表示，岑的政綱都提出文化澳門，指最近Netflix的韓國綜藝節目都很熱門，認為發展文化方面都有很多方法。

李良汪也稱對岑浩輝有信心（馮子健攝）

立法會議員、選委李良汪表示，岑浩輝的政綱由產業、內地、中小企都有，希望新一屆政府落實政綱，多與社會溝通、多聽社會意見。他表示，無論岑浩輝的專業能力、施政經驗都不擔心，促政府多了解社會需求，政策不要離地，對岑浩輝有信心。

作為立法會議員，他都希望行政立法多溝通。此外，就行政改革方面，他表示要完善官員問責、職能重整，亦要回應社會訴求，指官員有權必有責，並需要有監督。他指，問責不是洪水猛獸而是公平制度，如果施政有效、無效都一樣結果，就不會有官員作出很有價值的措施，不過問責制度要研究向誰問責、問責範圍多大等。