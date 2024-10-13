澳門特首選舉｜岑浩輝首談與香港關係　冀相互配合、發揮優勢

澳門特首選舉今日（13日）舉行，唯一候選人岑浩輝獲394票當選下任特首。他當選後會見傳媒時說，下屆將是一個有為政府，不能因澳門是資本主義制度社會，職能便變得被動，未來要發揮特區優勢聯通世界，並參與大灣區建設。對於中小微企經營困難，他預料這是長期問題，但要考慮如何在政策上給予支持，找到健康長遠發展路徑。



他又首次談及與香港的關係，提到兩地經貿往來，關係緊密，在經貿、稅務、法律方面都相互配合，相信將來與香港在推動大灣區發展中，各自都能發揮優勢，融入國家發展大局。



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10月13日，澳門特首選舉完成點票，岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。（廖雁雄攝）

首談與香港關係 岑浩輝：各自發揮優勢融入國家發展

【13:00】被問及澳門和香港如何加強交流合作，岑浩輝說香港和澳門是廣東省珠江口東西兩邊的城市，回歸前人員往來，經貿往來，關係緊密。回歸後，兩地憲制地位相同，兩個特區都相互配合，在經貿、稅務、法律方面達成很多協議，執行順暢，包括刑事司法協助。

他說2018年港珠澳大橋通車後，兩地連繫更密切，「所以一過年大節大節，兩地之間來往好密切好多」，香港和澳門都是大灣區「9+2」城市，澳門在「一帶一路」擁有葡語國家聯繫的優勢，相信將來與在推動大灣區發展中，各自都發揮優勢，融入國家發展大局。

93%訪澳旅客是內地人 冀澳門的世界地位不斷提高

【12:56】被問及澳門未來會如何配合國家政策發揮作用，岑浩輝表示，澳門和內地的交流合作在回歸後加強，譬如沙士之後國家大力支持港澳發展開放自由行。「澳門居民到內地的個人遊亦擴大，是國家政策的幫助使得澳門居民去內地生活、休閒，支持巨大。」他稱國家常常伸出援手，給予澳門極大支持，是堅強後盾。

他又稱，國慶黃金週期間，訪澳旅客中有93%是內地旅客，數字巨大，未來澳門更要發揮獨特優勢，主動參與大灣區發展工作，與廣東省發展橫琴深合區，令澳門在世界舞台的地位可以不斷提高。

岑浩輝：中小企問題是長期趨勢 鼓勵改變營商思維

【12:42】被問及競選期間落區走訪，針對民生舊區發展，政府應如何處理。岑浩輝回應指，希望多了解社會，多知道市民所想、所望。他表示，舊區發展有共同期盼，就是特區主動介入舊區重建，繼而改善居住環境，周圍的環境例如交通、休閒場所得到改善。

他表示，佑漢大廈正有序推進重建，將來希望加快該區2,000多個單位重建，作為標竿、示範，讓其他社區居民有好的樣板，樂意、主動與政府共同重建，改善居住素質、環境，過程中更會活化社區。他認為下屆政府要通過各措施、例如處理法律障礙等，繼續推進城市發展。

中小微企問題是長期趨勢，政策上研究支持要充分考慮，找到健康長遠能支持其發展的路徑方向。 岑浩輝

此外，他指經濟方面特別是中小微企業問題，政府會與商界聯繫，通過與商戶探討優化營商環境，鼓勵他們改變營商思維，澳門北區面對營商環境轉變，內地消費群的理念、旅遊方式都轉變。此外，澳門本地人亦會趁假期北上消費，對中小微企帶來挑戰，認為經營方式要更新，政策都要考慮是否要更新。

發揮中葡平台功能 推動經貿、金融、航運向前發展

【12:39】被問到中國與葡語國家商貿合作服務平台未來五年工作，岑浩輝表示，中國與葡語國家商貿合作服務平台自2003年成立以來，至今已有21年，過程中中葡貿易額增20倍、人員往來密切，澳門和其他葡語國家在商貿、金融等各方面成就有目共睹。

他又說，平台成立是因為國家期望澳門發展獨特優勢，推動經貿、金融、航運向前發展。他又表示，早前發布的政綱也強調要發揮好澳門獨特地位及優勢，新一屆政府要發揮中葡平台功能，推進國家和葡語國家之間的經貿、金融、旅遊、高科技發展。

港澳辦發稿賀岑浩輝當選澳門特首（廖雁雄攝）

將來是有為政府 職能不能被動

【12:30】被問及如何善用走訪社區時收集團體的建議，岑浩輝說競選期間與社會各界連繫，準備競選政綱，過程中走訪和接待社團各階層人士，收集2,200多條意見，部分直接見面時候提出，亦通過不同途徑包括特首辦網站提交，意見對撰寫競選政綱，對將來執政團隊幫助好大。

他說五次落區感受很深，第一是大家都比較強調澳門要全面落實貫徹一國兩制方針、澳人治澳、高度自治，要執行好中央和特區關係的條款，中央管治權要全面尊重落實好，亦都要按照基本法規定，執行高度自治權。同時大家亦都希望將來政府能夠提高管治效能、管治效率，守護好澳門一國兩制實踐過程中所創造的基礎。第二，大家期待特區政府，將來應該是一個有為政府，不能因澳門是資本主義制度社會，職能便變得被動。

岑浩輝：澳門事，大家商量就辦

岑浩輝又說行政和立法是協調相互關係，亦希望政府能主動創造條件，改善營商環境，使社區經濟能夠恢復，中小微企遇到的困難，能夠得到幫扶。第三，他感覺社會各界希望一起改善民生社會、教育、醫療、衛生、交通、養老、少子化問題。他將來籌組新一屆特區政府時，會將意見分門別類，根據政府不同範疇，如行政、法務、經濟、財政、保安、社會事務、公務等，歸納並共同研究策劃，將來分析建議是否可行。

他續說競選過程中，與社會各界接觸得到一個很深的體會，「就係澳門嘅事，我哋要多研究，大家商量好」，引述坊間有句說話就是澳門事，大家商量就辦，「澳門有好好愛國愛澳嘅社團友好，仲有好可愛嘅十幾萬澳門市民，大家齊心協力共建我哋美好嘅家園」，所以不單是競選過程中收集到的意見，將來要優化決策，創立機制，和愛國愛澳社團多聯繫溝通，將發展過程中遇到問題，推進政策和措施。

發揮特區優勢聯通世界 參與大灣區建設

【12:24】岑浩輝表示，多謝新聞界近兩月關注留意其競選活動，會銘記於心，媒體讓市民對他有了解認識。

被問及澳門如何更好融入國家發展大局。岑浩輝指澳門是國家南邊城市，回歸之後更是不可分割的一部分，與國家同呼吸、共命運。他指，特區在政治、經濟、社會民生都有發展，澳門一國兩制獲得人民認可，在國際上的成就、強大生命力獲得肯定。

他表示澳門25年的歷程，為建設一國兩制打下了很好的基礎，今次競選他廣泛跟社會聯繫，認為大家認同澳門要繼續融入國家發展大局，推進強國復興，澳門必須作出貢獻。他指澳門作為小城市來說，要融入960萬平方公里的國家土地，14億人口的市場，在一國兩制下發揮獨特優勢，是澳門將來發展的最重要政策和法律根基。

他表示未來要發揮特區優勢，包括聯通世界、參與大灣區建設，要與廣東省部委，落實好發展好橫琴深合區安排，發揮好與葡語系國家發展的優勢，協助國家尤其廣東省的經貿金融文化，透過澳門跟葡語系國家加強經濟聯繫往來。

10月13日，澳門特首選舉完成點票，岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。（廖雁雄攝）

【12:00】行政長官選舉管理委員會預告，當選下任澳門特首的岑浩輝將於中午12時15分，會見傳媒。

岑浩輝獲394名選委支持，當選成為下任特首，4人投白票，得票率98.9%，高於現任特首賀一誠當年98%得票率。

岑浩輝得票率高於現任特首賀一誠。（廖雁雄攝）

岑浩輝當選感人生至高榮譽 將守護社會公平正義

岑浩輝當選後向選委發言，他說對當選深感榮幸，形容是人生至高榮譽，感謝選委的認同及支持，以後將在更高、更全面、更宏觀層面服務國家和市民。

岑浩輝承諾全面準確落實一國兩制方針，加快推進經濟多元發展，為民為澳恪盡職守，守護社會公平正義。（廖雁雄攝）

他指會堅定承擔責任，忠誠履行政綱滿足市民，承諾全面準確落實一國兩制方針，加快推進經濟多元發展，為民為澳恪盡職守，守護社會公平正義，團結帶領市民，政府要發揮引導作用、聽民意聚民力，讓市民更多幸福感，不辜負廣大市民期望。

他表示，澳門當前是發展時機，會繼續奮發圖強，持正革新，建設美好家園，為強國復興作貢獻。

10月13日，澳門特首選舉完成點票，岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。（廖雁雄攝）