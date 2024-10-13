澳門特首選舉・直播｜得票率98.9%歷屆最高　岑浩輝當選後見記者

第六屆澳門特首選舉今日（13日）舉行，唯一候選人岑浩輝獲394票當選，4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。岑浩輝當選後將會見傳媒，《香港01》澳門直擊直播。



10月13日，澳門特首選舉完成點票，岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。（廖雁雄攝）

岑浩輝：要發揮特區優勢聯通世界 參與大灣區

【12:24】岑浩輝會見傳媒時表示，多謝新聞界近兩月關注留意其競選活動，會銘記於心，媒體讓市民對他有了解認識。

被問及澳門如何更好融入國家發展大局。岑浩輝指澳門是國家南邊城市，回歸之後更是不可分割的一部分，與國家同呼吸、共命運。他指，特區在政治、經濟、社會民生都有發展，澳門一國兩制獲得人民認可，在國際上的成就、強大生命力獲得肯定。

他表示澳門25年的歷程，為建設一國兩制打下了很好的基礎，今次競選他廣泛跟社會聯繫，認為大家認同澳門要繼續融入國家發展大局，推進強國復興，澳門必須作出貢獻。他指澳門作為小城市來說，要融入960萬平方公里的國家土地，14億人口的市場，在一國兩制下發揮獨特優勢，是澳門將來發展的最重要政策和法律根基。

他表示未來要發揮特區優勢，包括聯通世界，充分發揮一國兩制優勢參與大灣區建設，要與廣東省部委，落實好發展好橫琴深合區安排，發揮好與葡語系國家發展的優勢，協助國家尤其廣東省的經貿金融文化，透過澳門跟葡語系國家加強經濟聯繫往來。

【12:00】行政長官選舉管理委員會預告，當選下任澳門特首的岑浩輝將於中午12時15分，會見傳媒。

岑浩輝得票率高於現任特首賀一誠。（廖雁雄攝）

澳門特首選舉完成點票，岑浩輝獲394票，當選成為下任特首，4人投白票，得票率98.9%，高於現任特首賀一誠當年98%得票率。

岑浩輝當選後說對當選深感榮幸，形容是人生至高榮譽。（廖雁雄攝）

岑浩輝當選感人生至高榮譽 將守護社會公平正義

岑浩輝當選後向選委發言，他說對當選深感榮幸，形容是人生至高榮譽，感謝選委的認同及支持，以後將在更高、更全面、更宏觀層面服務國家和市民。

岑浩輝承諾全面準確落實一國兩制方針，加快推進經濟多元發展，為民為澳恪盡職守，守護社會公平正義。（廖雁雄攝）

他指會堅定承擔責任，忠誠履行政綱滿足市民，承諾全面準確落實一國兩制方針，加快推進經濟多元發展，為民為澳恪盡職守，守護社會公平正義，團結帶領市民，政府要發揮引導作用、聽民意聚民力，讓市民更多幸福感，不辜負廣大市民期望。

他表示，澳門當前是發展時機，會繼續奮發圖強，持正革新，建設美好家園，為強國復興作貢獻。

10月13日，澳門特首選舉完成點票，岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。（廖雁雄攝）

10月13日，澳門特首選舉完成點票，岑浩輝獲394票當選，有4人投白票、2人缺席投票，得票率98.9%，屬歷屆最高。（廖雁雄攝）