搶人才｜民建聯設「人才高地」支援　倡訂未來人才需求清單

行政長官李家超星期三（16日）發表新一份施政報告。民建聯今日（14日）因應二十屆三中全會《決定》有關「打造香港成為國際高端人才集聚高地」，建議當局制訂「未來人才需求清單」，著重列入香港急需但本地短缺、難以短期培訓的人才；同時擴大「高才通」院校名單、主動邀請「國際高端人才」來港發展、及推動內地科研資金「過河」等。民建聯又宣布成立「人才高地」辦公室支援來港人才。



民建聯在施政報告公布前，提出一系列吸引國際高端人才來港的建議（何夏怡攝）

制訂「未來人才需求清單」 針對性引入人才

民建聯立法會議員顏汶羽指出，「高才通」計劃已實行兩年，政府是時候檢討優化，例如進行人力資源推算，識別各行業未來對人才的需求。他建議製訂「未來人才需求清單」，著重列入香港急需但本地短缺、難以短期培訓的人才，同時也可作為其他輸入勞工政策改進的參考根據。

顏汶羽倡政府訂立未來人才需求清單（何夏怡攝）

他指，清單可助政府更有針對性地引進人才並設培養計劃，確保香港在關鍵領域擁有足夠的高質量人才，從而推動經濟、科技和文化的持續發展。

擴大「高才通」院校名單 納單科出眾院校

現時「高才通」其中一項申請條件為須獲全球「百強大學」頒授學士學位，民建聯認為要擴大合資格院校名單，將更多在個別科目上出眾或整體聲譽良好的院校納入名單，拓寬人才來源渠道。顏汶羽指，政府可參考「未來人才需求清單」，根據實際產業需求選擇院校人才。

李慧琼指三中全會有關打造國際高端人才高地的關鍵詞正在於「國際」及「高端」何夏怡攝）

民建聯亦建議政府主動向相關行業中的國際高端人才發出邀請，建立全球高端人才機制。全國人大常委會委員、立法會議員李慧琼表示，中共二十屆三中全會的《決定》明確指出「支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地」，「國際」及「高端」是關鍵詞，全世界都搶人才，形容主動接觸人才是普遍做法，香港更要從自身需要出發展開行動。

推動內地科研基金「過河」

現時內地資金「過河」至港程序仍繁複，民建聯亦籲請港府加強與內地部委的聯繫，為本港大學爭取更多國家級科創基金給本港大學的申請資格，並簡化「資金過河」的審批程序；同時，為便利內地背景新移民購房及償還樓宇貸款，建議建立專門機制。

李慧琼認為，中央既然支持香港成立國際創科中心，相信只要確保金融安全，內地資金「過河」問題可以循序漸進解決。她建議初期可以試行指定用途資金、閉環式資金等「過河」。

葉文斌指「人才高地」有肋來港人才接觸本地社會（何夏怡攝）

成立「人才高地」辦公室支援來港人才

民建聯宣布成立「人才高地」辦公室以配合港府人才政策，加強與政府、企業和教育機構的合作，支援來港人才。至於「人才高地」具體工作，李慧琼表示總部在北角，辦公室不止一間，相信可以協助來港高才、專才，相關細節在辦公室開幕後再公布。她亦表示，民建聯在十八區皆有網絡，歡迎人才到地區辦事處求助。

民建聯副秘書長、區議員葉文斌表示，「人才高地」計劃組織研討會及講座，希望匯聚各方資源。他又稱有高才反映來港後人際關係停留在「同溫層」，「人才高地」可以幫助他們接觸本地社會。

其他建議包括進一步吸引重點企業來港投資、提升外來人才子女教育配套、考量人才香港以外收入以優化續簽機制、推動文創人才來港、強化人才交流與服務、建立大灣區人才引進與培養機制、擴大「南下」人才簽注至更多內地城市。