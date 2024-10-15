直播｜施政報告續用綠色　李家超：齊改革同發展、惠民生建未來

行政長官李家超今日（15日）在行政會議開會前見記者，預告明天（16日）發表任內第三份施政報告的封面和主題。《香港01》直播李家超見記者。



10月15日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者。（馬楚烽攝）

施政報告封面沿用綠色 主題：齊改革同發展、惠民生建未來

新一份施政報告沿用綠色封面，李家超解釋代表政策連續性、關聯性，代表和諧、活力、繁榮，凸顯香港邁向由治及興，主題是「齊改革、同發展、惠民生、建未來」。他說今次施政報告制定了副篇，取代以前沿用兩年的政策措施文件，副篇會列出不同政策、背景細節，讓大家明白兩者關聯性，不希望副篇被忽略。

10月15日，李家超公布2024施政報告封面。（李宇婷攝）

李家超表示施政報告公眾諮詢3個月收到9,500份意見書，都有助判斷政策優次，會通過施政報告理念，與社會一起努力抓緊機遇，齊改革、同發展，必能再創高峰，惠民生建未來。

10月15日，李家超公布2024施政報告封面。（馬楚烽攝）

上周三（9日）港府與國家商務部，簽訂CEPA服務貿易協議的第二份修訂協議，李家超指，CEPA自2003年簽訂以來，開啟了優先進入內地的大門，今次修訂來自不易，商務部牽頭、港澳辦支持，30個部委參與，支持香港發展，感謝有關部委及港澳辦支持，共同成功開創更緊密合作的黃金時期。

他表示，多個優勢領域可以採取開放措施，讓更多人經過香港進入內地市場，今次簽署協議香港有益處。第一，優秀產業享更多新機遇，電視電影方面，取消進入內地市場的要求，以及香港投資者限制。旅遊方面；經香港進入內地享144小時免簽逗留廣東省，吸引海外遊客來港；金融方面，取消香港金融機構向內地保險公司投資入股時，最近一年總資產不少於20億美元的要求。

第二，方便香港企業在內地投資發展，新增港資港法、港資港仲裁，香港用好法律爭議解決優勢，協助大灣區建立更好環境。

第三，吸引國際人才來港進入內地市場，取消服務提供者在港從事實際事務三年的規定，全球的創業家、資金，在港註冊成立公司，都猶如本地公司的待遇，讓香港成為國際公司首選地。

他說CEPA生效以來貿易不斷增長，香港累積批出接近25萬份CEPA原產地證書，涉及1,600億港元，涵蓋的關稅優惠約100億元人民幣，160個服務部門中，有153個向香港開放，多個業界表示歡迎，新措施明年實施，政府會做好推廣。

李家超去年的施政報告封面。（盧翊銘攝）

李家超預告周三宣讀旇政報告會繫綠色呔配合封面顏色（李家超Fb）

李家超日前已預告在宣讀《施政報告》當天，他與團隊一起穿戴由香港理工大學師生攜手設計製作的領呔和領巾。師生團隊將本地標誌性的摩天大廈融入設計，呈現香港的繁榮昌盛，並利用縱橫交錯的線條，象徵香港是連接祖國與世界各地的重要橋樑。他指，領呔和領巾也用上《施政報告》的綠色，寓意香港未來發展欣欣向榮，實在別具意義。

政府團隊的女士們也會用上綠色領巾配合特首李家超宣讀施政報告（李家超FB）

今年的施政報告，民生方面預料李家超會交代有關取締劏房的政策追向，而由於中共三中全會有關深化改革的《決定》也有觸及香港，加上中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍也不下一次公開談及香港要改革，相信李家超也會在施政報告中再作交代。