施政報告・直播｜改名簡樸房=告別劏房？李家超：不能一蹴而就

【施政報告2024/李家超/施政報告/劏房】行政長官李家超今日（16 日）發表任內第三份施政報告，其中一個重點是一如所料逐步取締劏房，最新提出「簡樸房」概念，為合規劏房登記，面積不能少於8平方米，必須有窗戶和廁所。被問到將劏房改名「簡樸房」是否就等如告別劏房，李家超表示劏房問題存在十多二十年，不能一蹴而就。



10月16日，行政長官李家超公布施政報告後，出席記者會。（盧翊銘攝）

施政報告2024｜求變是長遠過程 不能天馬行空

特首李家超指，施政報告總共31800字、9章、288段，整體施政理念與上任第一日有一致性，做實事、做成事，施政三個原則：市民為中心、經濟為主軸、發展改善民生。

他表示，最重要市民受惠，每天都有新問題出現，解決問題一定以市民為中心。經濟措施可以解決很多問題，很多政策需要錢，但市民都在經濟發展中受惠。發展可以改善民生，他表示改革沒有停止的時候，自我求變求進是長遠過程，要按照香港實際環境配合社會周邊變化，不能夠僅僅天馬行空。

特首李家超10月16日到立法會公布施政報告2024。（盧翊銘攝）

施政報告2024｜改革求進 有缺失就要動手術

李家超強調改革求進，進程不斷要思考，體系欠缺要建立就要「從零變有」，有缺失就要動手術，要清除障礙，要不斷鞏固強化完善提升，持續深化改革。他表示改革過程要通過歷史看現實，透過現實看本質，任何事情都有前因後果，不會突然發生，如果看問題片段就看不到全貌。

他表示問題出現可能結構性、可能週期性、可能制度或者個人問題，要了解問題的根源，判斷本質改革要明白系統觀念，每件事存在牽引不同部分。他表示系統觀念要有全面局部關係、當前與長遠關係、主要與次要矛盾關係、特殊與一般關係、宏觀與微觀關係。

特首李家超10月16日到立法會公布施政報告2024。（盧翊銘攝）

施政報告2024｜施政報告目標應時代演變

李家超表示任何改革及政策制定都要通盤考慮，而今次施政報告目標因應時代演變，他指2022年是疫情困擾的時期，設定的目標是同舟共濟共度時艱，主題「為市民謀幸福為香港謀發展」；2023年初步踏上由治及興。今年要全力出擊，每一年看到問題，亦了解將來問題設定目標主題逐步演進。

施政報告2024｜劏房改名「簡樸房」換湯不換藥？李家超：不能一蹴而就

被問及中央希望告別劏房，但改名簡樸房制度化是否就等於告別劏房，是否換湯不換藥，李家超指每個人理念不一樣，不同劏房也很不一致，有單位少於7平方米，但都有單位多於20平方米，8成人住劏房是因為交通、地點方便，「可能已經有樓」；6成人因為租金問題而居住，一部分人沒有能力負擔高昂租金；亦有人讚美劏房單位，例如15%因為治安好；10%因為衛生好；15%面積符合要求。

他說一定要看清楚事件本質，按部就班處理真真正正的住屋需要，而簡樸房是平衡所有需要，取代劣質劏房，強調今次是訂立最低標準，而劏房市場都會不斷變。他表示有裝修公司已經知道真正「簡樸房」的市場規則，這類工程增加一、兩成，如果他日人人希望住大一點，市場會不斷轉變，今次處理劏房數量大：呢個唔係一個容易嘅問題。

另外，「簡樸房」制度要經過立法階段，會充分在立法會討論，要設立充足的登記期，登記制是要控制數量不讓劣質劏房數量加大，亦會設立寬限期讓劏房改動環境，每個單位工程費可能涉及幾千到十萬左右，「分間同唔分間，租金差距以倍計，確認後可以喺市場多年運作」，相信業主可以計算利益。他又稱，公營房屋的建造政策等，標準可能有三成要改動。

他表示重視執行的靈活性及彈性，要房屋局局長視乎簡樸房去採取行動，如果現有租客符合上樓，就可以先易後難的方法去做，強調彈性、分批處理，確保過程有序。

施政報告2024｜烈酒減九成稅 李家超：已平衡不鼓勵市民飲酒

至於8成半烈酒都在200元以下，這類酒才減稅9成是否有用？李家超表示要推動高端烈酒貿易，內部已經充分討論，不同意見希望政府推動烈酒貿易，但都明白公共健康重要性，平衡了各方利益，參考紅酒免稅的結果，200元下的烈酒佔香港市場8成半，故8成半烈酒沒有減稅，但高端烈酒可推動市場。

他指出，2023年對比2007年紅酒進口轉口價值上升，免稅最大影響是高端酒，今次針對高端烈酒貿易增加最大，舉例紅酒免稅之後一年增加350間相關公司及1000個職位，今次已平衡不鼓勵市民飲酒和推動高端紅酒貿易。