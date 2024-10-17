施政報告答問會・直播｜一簽多行超過八城市？李家超：冀瓜熟蒂落

【施政報告2024/施政報告/李家超/劏房】行政長官李家超今早（17日）到立法會出席《施政報告答問會》。外界預料今年內政府會交代為低收入人士代供強積金的安排，有議員關注今年施政報告未有觸及，冀承諾如期推行。李家超表示，代供強積金「應該係上屆政府提出」，勞福局正做研究，他回去會與勞福局「傾下」。



《香港01》直播答問會。



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10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

李家超重提改革沒有完結時

特首李家超開場發言表示，今年施政報告繼續貫徹國家主席習近平七一講話的四點希望，貫徹落實三中全會精神，發揮一國兩制制度優勢，鞏固提升三大中心地位，將香港建設成高端人才集聚高地。他表示上任兩年多政府持續推動改革，不同範疇都有成效，重提改革沒有完結時。他表示施政報告吸納不少議員意見，施政報告融合了民間智慧及政府謀劃，共同為社會建未來。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》，勞聯周小松發問。（黃浩謙攝）

代供強積金未交代 李家超：上屆政府提出 與勞福局「傾下」

勞聯周小松率先發問，提到為低收入人士代供強積金的安排，稱政府曾表示積金易平台明年全面運作後，將落實相關安排，政府曾回覆表示正研究細節，但施政報告未有觸及，冀有明確的落實方案和承諾如期推行。

李家超回應說周小松提及的有關事情，「應該係上屆政府提出，呢個我知道勞福局做緊研究」，相信局方聽到聲音，他回去會與勞福局「傾下」。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》，民建聯劉國勳發問。（黃浩謙攝）

被追問北部都會區推行情況 李家超：公務員樂於提升效率

民建聯劉國勳關注要北部都會區收成期以及發展局各個部門的實際執行情況，以及三個片區試點位置，如何吸引私人力量參與。

李家超表示審批設計部門已經成立專責小組推動北部都會區，形容每個公務員都希望服務市民，制度要不斷優化。他明白社會對公務員的工作態度有不同要求，「但公道說一句，最近起世界競爭排名港府第三，香港公務員也希望做到更好。相信磨合會越來愈好，公務員也樂於提升效率。」

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

他又表示，北部都會區推出片區，將由發展局交代技術方面的內容。他說北部都會區是長遠規劃，長達10至20年，要考慮納入市場力量。他指，合作模式方面，片區性質和大小決定模式的選擇，技術方面，發展局在記招會交代，但頂層設計方面就是靈活多變，納入市場力量。李家超指，北都合作屬於「耐性資金」，不是追求短暫回報。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

DSE帶動考試旅遊？李家超：若「男有心女有意」可與其他地區合作

民建聯選委界立法會議員郭玲麗表示，司長領導成立教育科技人才委員會是新突破，現時打造教育樞紐集中專上教育，但認為DSE都可以成為重要一環，可以帶動考試旅遊與留學香港。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

李家超指多元化推動人才集聚高地要分階段做，認同DSE認受性，形容「本質是優質」。他表示，如果很多人讀DSE課程進入大學，就要參考國際教育如何推動，例如一帶一路國家的學生希望考DSE，但當地沒有教育體系，故需要時間建立。他認為可以與其他地區建立教育體系合作，只要「男有心女有意」便會事半功倍，新的教育科技人才委員會都可以討論。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

譚岳衡關注養老金融措施 李家超：退休金融產品未夠多

向來以普通話發言的選委界譚岳衡，以廣東話向李家超發問，他說香港老年化，人均壽命全球第一，養老生活質素要有更高的要求，包括養老金融的需求，香港養老金融是金融也是民生問題，問及有關方向有何新措施。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

李家超先感謝譚以廣東話發言，他說政府注重養老，養老金融重要，但很多時希望務實做實事，就忘記其他配套，特別健康長者的配套，報告提及成立銀髮經濟顧問小組，工作包括養老的財務安排等，現存退休金融產品推廣未夠，亦可能未有多發掘，委員會會從需求方面發掘，認為金融業界可多提意見。

譚再提出建議，他認為可提高中青年強積金供款上限和擴大提供強積金保障回報的產品，發展跨境養老金融配套，鼓勵機構發展銀髮經濟項目等，幫助市民老有所養。李家超感謝譚的意見，報告匯合民間智慧和政府的謀劃，形容譚的意見代表智慧和謀劃，認為社會有共識就能照顧各需求。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

一簽多行超過八城市？李家超：冀盡快瓜熟蒂落

自由黨邵家輝關注近期香港經濟疲弱，零售挑戰巨大，一簽多行的試點是指8個城市，還是有更多城市，如何盡快爭取中央進一步放寬。

李家超表示，充分體會到有些行業面對很多挑戰，在走出疫情後，港府研究很多措施幫助中小企及零售，亦感謝中央提供渠道給香港反映意見。他再次感謝中央各部委認真推進措施，以攻堅克難的精神幫忙解決香港需求。李家超表示，港府和中央溝通希望是實事求是，要講得出做得到，因此很多探討的內容不適合公開，希望盡快瓜熟蒂落。不過，他說一簽一行的城市希望是交通最方便、和香港交往最多的城市。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》。（黃浩謙攝）

跨專科門診涵蓋哪些專科？李家超：交醫務衞生局交代

A4聯盟立法會議員林素蔚稱，留意到施政報告優化專科門診分流以及轉介，包括設立跨專科綜合門診，免卻多重轉介，問及跨專科門診涵蓋哪些專科。

李家超指，醫療方面每年資源支持非常龐大，需要在有限資源處理全部公營服務。他表示，可能同一病人看泌尿科、心臟科、腎科，如果有一個專科可照顧其他專科界別，就可以跨其他科照顧這宗個案，實際會交給醫務衞生局交代。

他了解會涉及跨專科平台，如果病人到不同專科看診，會研究如何跨專科不需要逐個看診，如何優化落實就會在一系列的記者會交代。他表示資源永遠有限，決定醫療服務增量增加病人受益、受效率，就要有新機制，更希望公私營合作更暢順，與大灣區合作例如將市民更受惠，又符合香港標準的服務擴容。