施政報告答問會・直播｜代供MPF未交代　李家超：會同勞福局傾下

【施政報告2024/施政報告/李家超/劏房】行政長官李家超今早（17日）到立法會出席《施政報告答問會》，向議員解釋各項措施，料取締劏房，將符合政府標準的單位改名為「簡樸房」成焦點。早前普遍議員支持施政報告規管劏房措施，但期望盡快交出告別劏房時間表，擔心短期劏房供應與租金有波動。《香港01》直播答問會。



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李家超重提改革沒有完結時

特首李家超開場發言表示，今年施政報告繼續貫徹國家主席習近平七一講話的四點希望，貫徹落實三中全會精神，發揮一國兩制制度優勢，鞏固提升三大中心地位，將香港建設成高端人才集聚高地。他表示上任兩年多政府持續推動改革，不同範疇都有成效，重提改革沒有完結時。他表示施政報告吸納不少議員意見，施政報告融合了民間智慧及政府謀劃，共同為社會建未來。

10月17日，行政長官李家超到立法會出席《施政報告答問會》，勞聯周小松發問。（黃浩謙攝）

代供強積金未交代 李家超：上屆政府提出 與勞福局「傾下」

勞聯周小松率先發問，提到為低收入人士代供強積金的安排，稱政府曾表示積金易平台明年全面運作後，將落實相關安排，政府曾回覆表示正研究細節，但施政報告未有觸及，冀有明確的落實方案和承諾如期推行。

李家超回應說周小松提及的有關事情，「應該係上屆政府提出，呢個我知道勞福局做緊研究」，相信局方聽到聲音，他回去會與勞福局「傾下」。

被追問北部都會區推行情況 李家超：公務員樂於提升效率

被問及要北部都會區收成期以及發展局各個部門的實際執行情況，以及三個片區試點位置，如何吸引私人力量參與，李家超表示審批設計部門已經成立專責小組推動北部都會區，形容每個公務員都希望服務市民，制度要不斷優化。他明白社會對公務員的工作態度有不同要求，「但公道說一句，最近起世界競爭排名港府第三，香港公務員也希望做到更好。相信磨合會越來愈好，公務員也樂於提升效率。」

他又表示，北部都會區推出片區，將由發展局交代技術方面的內容。他說北部都會區是長遠規劃，長達10至20年，要考慮納入市場力量。他指，合作模式方面，片區性質和大小決定模式的選擇，技術方面，發展局在記招會交代，但頂層設計方面就是靈活多變，納入市場力量。李家超指，北都合作屬於「耐性資金」，不是追求短暫回報。

DSE帶動考試旅遊？李家超：若「男有心女有意」可與其他地區合作

民建聯選委界立法會議員郭玲麗表示，司長領導成立教育科技人才委員會是新突破，現時打造教育樞紐集中專上教育，但認為DSE都可以成為重要一環，可以帶動考試旅遊與留學香港。

李家超指多元化推動人才集聚高地要分階段做，認同DSE認受性，形容「本質是優質」。他表示，如果很多人讀DSE課程進入大學，就要參考國際教育如何推動，例如一帶一路國家的學生希望考DSE，但當地沒有教育體系，故需要時間建立。他認為可以與其他地區建立教育體系合作，只要「男有心女有意」便會事半功倍，新的教育科技人才委員會都可以討論。