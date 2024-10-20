「Hellosss」羅淑佩紅館睇騷　大讚呢位內地頂流歌手｜政壇諸事町

第四屆粵港澳大灣區文化藝術節昨日（19日）開幕，房屋署署長羅淑佩都有捧場。作為MIRROR成員陳卓賢（Ian）忠粉「Hellosss」的她，在Facebook大讚管弦樂團表演很有意思，更發佈一張演出相片，見到一位髮型與Ian有幾分相似的歌手……原來他是內地流行歌手周深，羅淑佩形容他的歌聲「與別不同」，難怪粉絲們這樣熱情。



周深2014年參加《中國好聲音》後出道，代表歌曲包括《大魚》、《燈火裡的中國》和《小美滿》等，三次登上央視春晚，被官媒稱讚「紅遍全國」、「清澈的聲線打動了億萬觀眾的心」。



從羅淑佩發佈至社交平台(Facebook)的照片中，見到一位髮型和Ian有幾分相似的歌手，放大才發現是內地流行歌手周深。(羅淑佩FB)

不時在Facebook分享工作和生活軼事的羅淑佩，昨日提到在大灣區文化藝術節上，欣賞到中國著名作曲家兼指揮譚盾的「聲音河流」世界首演，今次演出由粵港澳四個管弦樂團合作，形容在有如河流一樣的舞台，隨着譚盾的指揮棒，娓娓道出由威尼斯到廣東絲綢之路的不同聲音文化，現場演出與預製片段融為一體，「很有趣，也很有意思」。

她又說今次第一次現場聽周深的歌聲，的確與別不同，難怪粉絲們這樣熱情。

今屆「粵港澳大灣區文化藝術節」由國家文化和旅遊部、香港特別行政區政府、廣東省人民政府和澳門特別行政區政府合辦，昨日至下月24日在大灣區「9+2」城市舉行，香港首次擔任藝術節的主辦城市。

其中，藝術節開幕典禮昨晚在紅磡香港體育館舉行，上演《聲音河流》節目，由譚盾譜寫新曲，香港管弦樂團、廣州交響樂團、深圳交響樂團和澳門樂團成員組成「粵港澳大灣區文化藝術節管弦樂團」，在譚盾執棒下完成世界首演。