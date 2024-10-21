日本總領事化身「關愛隊」 冒雨尖沙咀掃街執垃圾｜政壇諸事町
撰文：潘耀昇
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日本駐港總領事岡田健一日前參加自發地區清潔活動，與一眾「猛男」健身愛好者義務打掃街道。他今天（21日）在Facebook表示這類活動源自日本，希望透過為當地社區貢獻，讓日本與香港之間的關係變得更加密切。
岡田健一9月22日在尖沙咀參加「ゴミ拾いマッチョ（猛男清潔）」活動，聚集一眾健身愛好者義務打掃街道，這類活動定期都會在日本舉行。
圖片所見，岡田健一戴白手套，左手拿黑膠袋，右手拿鉗，冒雨在寶勒巷一帶鬧市街邊執垃圾，清潔街道。
岡田健一表示非常感謝參加者冒雨支持「猛男清潔」活動，期待透過這類為當地社區貢獻的活動，讓日本與香港之間的關係變得更加密切。
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