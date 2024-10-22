直播｜回應01黑的報道　李家超：至今四司機濫收車資、拒載扣10分

行政長官李家超今天（22日）出席行政會議前見記者，回應《香港01》早前報道黑中介涉造假學歷協助內地生入讀本港大學。他說很多時候都是中介為賺錢不擇手段，政府一定會嚴打，並與內地單位共同打擊違法行為，部分大學都加強檢查制度審核學歷。



被問到的士違例記分制實施後，「黑的」仍然猖獗，《香港01》日前報道十一黃金周西貢東壩「黑的」「劏客」照錶加$1000，李家超說至今有4名司機濫收車資、拒載，共扣10分，重申政府積極研究的士車廂安裝車Cam，會盡快研究及提出建議。



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10月22日，行政長官李家超出席行會前見記者。（黃浩謙攝）

李家超：改革要認清立甚麼破甚麼

特首李家超開場發言指，上周三發表了新一份施政報告，提到香港處於關鍵轉型期，政府要指明方向，指出問題。他指改革是為了結果的提升，要認清立甚麼破甚麼，改革是特區責任亦是社會要參與和推進，社會認同改革需要，展現識變精神，例如很多企業申請資助，設立智能生產線，提升競爭力。

他介紹設定主題的理念，每一份施政報告都有應對目標，三份施政報告有關聯性。2022年是上任第一年，是香港受到疫情困擾，2023年是社會復常，2024年是香港安全獲得保障，要全力出擊。

李家超介紹指，今年施政報告加強支援中小企、弱勢社群；醫療深化改革，支持籌建新的醫學院；推出簡樸房制度，社會普遍認同；經濟方面重視發掘新增長點，要大力發展八大中心，建立國際黃金交易市場、大宗商品交易生態圈。他表示，施政報告是經民間智慧及政府籌劃，政府會落實各項措施，通過施政報告理念，相信大家努力抓緊機遇，必能再創高峰。

回應01假學歷報道 李家超：與內地單位聯手嚴打違法中介

多間大學揭發假學歷入學，《香港01》日前獨家報道有黑中介疑似買通海外學校同國際試考場，李家超被問到香港執法部門會否尋求內地單位協助聯手打擊假學歷問題，以免令香港「留學品牌」受損，以及會否邀請退休警務人員協助大專院校追查假學歷個案。

李家超指，任何提供假消息都是違反香港法律，任何行為都按法律嚴厲打擊，香港要打造高等教育樞紐，任何這方面不符合的要求都要採取積極有效措施。他知道很多時候都是因為中介賺錢不擇手段，一定會嚴打，與內地單位共同打擊違法行為，相信絕大部分都奉公守法，大學都必須加強自己的制度，審核學歷申請要加把勁，畢竟涉及很多申請，有違規執法部門獲通知會採取應有措施。他相信香港有吸引力，特別中東一帶一路國家，可能增加獎學金，有違法當然依法辦事，相信大學都有心做到，部分大學都加強檢查制度。

回應01黑的報道 李家超：至今四司機濫收車資、拒載扣10分

的士違例記分制實施後，「黑的」仍然猖獗，《香港01》日前報道十一黃金周西貢東壩「黑的」趁巡邏警員離開後「劏客」照錶加$1000，李家超被問到如何杜絕「黑的」，以免令機制失效或者變「冇牙老虎」，以及記分制最新扣分個案數字。

他說任何司機違反新法例，扣分15分都停牌3個月，再違反法例停牌6個月，他說，至今有4名的士司機違例被記分有10分，包括濫收車資及拒載，歡迎任何被不合適對待的乘客向政府舉報。

他表示，會在口岸派發更多資料給乘客，包括的士收費情況及舉報電話。至於會否於旅遊熱點開拓更多公共交通，運流局會監察情況，希望平衡整體需要。另外，政府積極研究的士車廂安裝車Cam，會盡快研究及提出建議，又提到政府將有各方面的新政策，包括的士車隊明年年頭、年中出現，已批出5個牌照，政府將會推出優惠措施協助管理，如果有違反規則行為一定採取法律行動跟進，相信「黑的」是業界少部分的害群之馬所致，大部分司機都會做好服務。