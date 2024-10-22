灣仔建北部都會區及人工島展館　造價6億　甯漢豪︰需要得體場地

發展局擬在灣仔北海濱用地興建大型建設計劃展館，介紹北部都會區及交椅洲人工島等，預計建造費約6億至7億元，民建聯梁熙質疑是否必要，局長甯漢豪說獨立展館是聽取議會內外意見，香港日後有重要的發展項目，需要得體的展覽場地對外展示，另外在周圍已發展好的灣仔建展館亦有協同效應。



另外，發展局本年底前亦會為交椅洲人工島提交環評報告，希望明年完成法定程序，爭取今屆政府任期內開始填海。新民黨李梓敬擔心面對建造開支龐大和人手不足的問題，甯漢豪說完成評估和開工的時候，經濟環境已有變化，而政府財政亦有變化，認為現階段不需要評估整個項目的建造成本，最重要是要考慮未來30年是否需要這些土地。



大型建設計劃展館設在灣仔分域碼頭街，地盤面積約5,000平方米，局方計劃明年動工，最快2027年啟用。梁熙在立法會發展事務委員會上建議，在中環的展城館或甲級商廈作展館以節省資源，問及局方的意向。他又建議在北部都會區以片區開發模式與商界合作興建展館。

甯漢豪說獨立展館是聽取議會內外意見，香港現時有北都和人工島兩個大型發展項目，或日後有其他重要的發展項目，需要得體的展覽場地對外展示，純租商業大廈展示不符合意向。至於展城館規模細，只有大約900平方米，計劃的展館有5,000平方米，認為展城館不夠用。她說展館建成時北都好多地方仍在發展當中，而周圍已發展好的灣仔，有會展和展城館，認為新展會設在灣仔有協同效應，有助了解香港全貌。

經民聯盧偉國認為北都要展館可用作招商引資，甯說北都有小規模設施展示北都的資訊，但和心目中展館規模不同。

張欣宇質疑為何併入新田科技城撥款一併申請

展館的撥款連同新田科技城工程一併申請，香港新方向張欣宇說展館涉6億至7億元，而且涉及整個北都和人工島，認為獨立申請符合原則，對於一併申請的安排有保留，再者文件資料暫時過份簡單，盧偉國亦認同需要獨立考慮有關申請。

發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲認同文件資料比較簡單，之後工務小組會有文件詳細交代如何使用，她又說以往就新發展區的申請撥款都會包括當區作展示的聯絡中心。

新展區命名為「建香港．見未來」，分別展出香港宏觀規劃、北部都會區與交椅洲人工島；另增多媒體互動展品、沉浸式體驗和「打卡」位可供市民打卡。（發展局圖片）

現階段不需要評估人工島的建造成本

針對未來長期是否能負擔北部都會區和交椅洲人工島建造的龐大開支，以及是否有足夠人手應付，甯漢豪說發展項目需要按部就班研究，人工島現階段要做環境影響評估，未去到詳細構思融資的階段，評估完成和開始動工時，經濟環境已有變化，政府財政同樣亦有變化。她稱現階段不需要考慮項目的成本或「錢從何來」，最重要是30年的年期是否需要這些土地。

甯漢豪又說人工島發展已放慢，爭取填海時間較原先遲兩年，而且10年間出產的土地較原先預測的少，對成本控制也有一定的幫助。對於北都和人工島的資源配置，她說項目推進步伐不同，未來10年較多資源投放於北都，人工島初期只是填海工程，未是土地平整或上蓋建設，對人手要求未到熾熱階段。

發展局局長甯漢豪早前表示政府過去5年，在北部都會區收地涉及120多公頃，單是今個財政年度要收地約400公頃，預期2026年可完成平整首批土地。（資料圖片）

片地開發若爛尾 土地會歸回政府

選委界洪雯說北部都會區將採用片區開發和政府帶頭推動產業發展的模式，她關心兩種有否結合的可能。她解釋發展商參與時，政府有一系列指標，但片區開發有租期，有時經濟形勢有轉變，硬性指標可能不合時宜，問有否機制因應時勢轉變調整指標。洪雯說內地實踐有時成功亦有時失敗，若發展商出現財政問題，片區的設施未能交付，問及政府會否進場包地。

甯漢豪說片區開發的模式不會有好多要求，並在土地的基建規劃圖上已制定，商業地帶交由發展商按發展參數發展，政府不會操控商業地帶某類企業進駐，開發商有高的自由度。她續說推售片區前期已收地價，不存在中途調整指標，若涉及爛尾，土地會歸回政府。