梁振英：建城造地屬科學　房屋供應非愈多愈好　矯枉過正後果嚴重

全國政協副主席梁振英今日（24日）在社交平台以「慎防供過於求」為題，評論香港土地房屋問題。他指目前土地及房屋供應確實短缺，但未來供應並非愈多愈好，認為要科學和專業地拿揑好未來的需求量，從而盡量做到供需平衡。他指，建城造地是科學和專業的，不能拍腦袋，矯枉過正的後果會很嚴重。



梁振英認為，新界東北可能是香港最後一個政府有錢賺的開發區，料日後新區都入不敷支、要政府補貼，或許造成政府財政的結構性改變。他亦提出26年前啟德機場停用，政府的第一份規劃圖規劃了大量的工業用地，嚴重落在大趨勢後面。



梁振英（歐嘉樂攝）

劃出不少新開發區 梁振英：需求有這麼多？ 衍生的問題如何應對？

梁振英表示，市場價格是敏感的，稍為供不應求，樓價就上升；稍為供過於求，樓價就下跌。過去兩三年，經濟問題造成需求下跌，同時過去十年的造地計劃開始見效，樓價下跌20%左右，政府又要救市。

近年，香港地圖被劃了不少新開發區，和現有建成區之間被劃了不少鐵路和公路線。梁振英反問：將來的需求有這麼多嗎？他指出，供應大幅增加，樓價大幅下跌，對解決住屋問題誠然是好事，但𧗠生的負資產問題、金融問題和政府財政問題可以如何應對？

古洞北新發展區構想圖。（發展局圖片）

新區發展密度低、呎價收入下跌、賠償高 或導致政府無錢賺

梁振英指，政府過去開發新區，靠賣地有錢賺，但現時新區發展密度愈來愈低，每呎的地價收入下跌；規劃標準、工程難度、移山填海的造價和收地賠償越來越高，故新界東北可能是香港最後一個政府有錢賺的開發區。

他續稱，「這個新區、那個新區」，每一個都入不敷支、要政府補貼，通往新區的昂貴公路和鐵路線更不用說了，將造成政府財政的重大和結構性改變。

梁振英指政府對新區開發收支要估算。

要對新區開發收支作估算 政府應有發展眼光

梁振英表示，需求不能不估量，供應規劃不能不量化，政府開發新區的財政收支不能不預算。他指，估市可能估錯，但總有個譜，不能不估，要有點眼光，更要有發展眼光，因為當香港地圖上的圈圈成為熟地之時，香港市場和毗鄰內地的市場同城化效應會更加明顯。他舉例指，26年前啟德機場停用，政府的第一份規劃圖竟然規劃了大量的工業用地，嚴重落在大趨勢後面。

董建華政府曾推出「八萬五」建屋計劃，承諾每年供應不少於85,000個住宅單位，包括50,000個公營及35,000個私人住宅單位。（資料圖片／黃寶瑩攝）

梁振英曾指若能續推動「八萬五」 房屋問題不存在

首任特首董建華曾制訂每年興建八萬五千個房屋的目標，而梁振英當年作為行會成員主力政策範疇正是房屋政策。梁振英2018年時曾指，當年他與董建華等都想繼續推行「八萬五」，但在輿論壓力下，尤其是立法會反對派的反對下而無法推動，「如果當年董生八萬五房屋供應規劃，能夠得到社會、包括立法會嘅支持同配合，今日香港房屋問題係不存在。」

梁振英2012年履任特首後，增加房屋供應為其施政「重中之重」，並定下十年建屋標，期間由於樓價仍不斷上升，更多次推出樓市「辣招」。他亦提出郊野公園邊陲地可建公屋緩解市民住屋短缺問題。