匡智會學員受性侵｜孫玉菡：高度關注　收緊續牌期確保落實改善

撰文：何夏怡
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勞工及福利局局長孫玉菡今日（24日）表示，高度關注匡智會轄下一院舍有男職員懷疑侵犯兩學員事件，形容事件令人震驚，他已與匡智會主席見面。至於為何在事發後兩個月始公布事件，他強調要好好保護受害人和他們的家庭，避免他們受到二次傷害，除了查清事件始末外，當局也要確保匡智會的院舍管理系統完備，因此匡智會已成立獨立檢討委員會，檢視有否系統問題要改善，確保不再發生類似不幸事件。

他又透露，社署已運用權力把涉事院舍續牌期，由一般的3年收緊至1年，當局會確保直至匡智會有「令人放心的（改善）措施」，才會續牌。

孫玉菡稱高度關注匡智會轄下一院舍有男職員懷疑侵犯兩學員事件，形容事件令人震驚（何夏怡攝）

孫玉菡今日（24日）表示，事件令人震驚，強調當局非常關注事件，尤其案件牽涉弱勢群體，社會福利署正嚴肅跟進，警方也已經對涉案犯罪人採取拘捕行動，但因案件已進入司法程序不方便評論。不過，他強調要好好保護受害人和他們的家庭，避免他們受到二次傷害，除了查清事件始末外，當局也要確保匡智會的院舍管理系統完備，因此匡智會已成立獨立檢討委員會，檢視有否系統問題要改善，確保不再發生類似不幸事件。

他表示，院舍一般每3年續牌一次，社署已運用權力，將相關院舍的續牌期收緊縮短至1年，他稱要直至匡智會有「令人放心的（改善）措施」，才會續牌。

孫玉菡稱已與匡智會主席會面，表達關注（何夏怡攝）

被問到案發於今年8月，為何延至事發2個月後才公布事件，孫玉菡表示，須照顧受害人和他們家庭的情緒和心理是否穩定，因此要小心拿捏公布時間，當局已作出平衡。他指，社署作為監管當局，已按照監管要求行事，第一時間作公佈，並要求相關機構要好好保護受害人及其家人、其他院友。

孫玉菡：院舍閉路電視系統發揮作用

孫玉菡表示。匡智會在事後，已立即翻看閉路電視，事件顯示院舍內的閉路電視系統能發揮作用。

匡智會發出聲明，交代一宗涉嫌侵犯院友事件。（匡智會網頁）
大埔匡智松嶺綜合職業訓練中心宿舍。（匡智會圖片)

匡智會昨日（23日）公布，一名男職員8月涉嫌性侵兩名中度智障學員被捕。匡智會稱揭發後已通報及報警，並即時解僱涉案職員。據了解，涉事的是位於大埔匡智松嶺綜合職業訓練中心宿舍，被捕男職員為宿舍助理舍監，被控猥褻侵犯精神上無行為能力的男性及強姦罪。

社署要求院舍和營辦機構全面調查和提交改善方案，防止同類事件再次發生。

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