減烈酒稅｜議員倡辦烈酒拍賣會　丘應樺：外國商會對香港感興趣

立法會工商及創新科技事務委員會今天（28日）開會，討論施政報告提出減烈酒稅的措施。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，很多外國商會對香港減烈酒稅感興趣，並開始諮詢詳情，新措施亦獲本地商界歡迎，政府會與業界保持溝通，希望令香港成為烈酒貿易樞紐。



商務及經濟發展局局長丘應樺。（黃浩謙攝）

新一份施政報告提出減烈酒稅，進口價200元以上部分的稅率由100%減至10%。丘應樺表示，商界歡迎減烈酒稅，相信可以推動香港設立烈酒倉儲、物流、高增值餐飲配套，為促進烈酒貿易，旅發局亦有「香港美酒佳餚巡禮」推廣餐酒。他說政府會配合業界需求，提供足夠資訊，同時透過經貿辦，向海外商會宣傳，以進一步推動香港烈酒市場。

新民黨立法會議員李梓敬建議引入國際烈酒拍賣會；經民聯工業界立法會議員吳永嘉指，烈酒交易額巨大，建議當局發展烈酒金融，並協助業界聯絡保險公司，處理大型烈酒保險。

丘應樺表示，經貿辦會繼續對外宣傳減烈酒稅措施，貿發局和投資推廣處亦會於不同場合宣傳香港優勢，包括接觸不同的內地企業，說好香港故事。