李家超斥匡智會性侵案涉事者卑鄙無恥　要確保閉路電視有效

行政長官李家超今天（28日）出席行政會議前見記者，在回應匡智會轄下殘疾院舍爆出性侵案時表示，要審視閉路電視成效，要確保有效阻嚇。



美國政府公佈限制香港及中國的半導體，李家超在開場時主動批評是為了自身政治利益破壞投資、自由市場損害環球供應鏈及美國利益，強調特區會捍衛自身及企業利益，以及共同捍衛國家利益。



至於星期日舉行測試賽的啟德體育園，李家超表示，演練過程就是在查找風險，今次測試整體暢順，會推進下一階段測試，希望參與的觀眾繼續反映意見。



對於匡智會性侵案，被問及會否要求匡智會親自交代及公開調查報告，李家超斥涉事職員卑鄙無恥，警方必須全面調查追究法律責任，社署也要確保這類院舍按牌照要求運作，有效監管、監察員工紀律。李家超指，匡智會已經成立獨立小組，希望全面審視院舍本身運作，要有有效的監察制度，對員工的訓練和紀律亦需要有完善制度。他認為院舍一定要將院友利益擺在第一位，並敦促檢討小組盡快完成及提交報告，社署亦要全面檢視報告確保運作符合牌照要求。李家超指出，社署已經縮短涉事殘院的續牌年限到1年。

李家超提到，閉路電視在搜集數據方面有重要作用，但也需要有執行系統確保正常運作，他指匡智會要全面審視如何利用好閉路電視進行有效監管。

匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友、強姦女院友被捕及被起訴。（夏家朗攝）

啟德體育園是香港歷來最大的體育基建，剛過去的星期日有測試賽，1,500觀眾及300工作人員參與，已經有警務處負責的演練專責組，早前已經以二維碼問卷向入場觀眾收集意見。以後會就園區內的設施進行車市，3個場館及其他地方都有演練，11月中青年館再演練、室內館12月演練、主場館明年1月演練，最後有不止一次的5萬人演練。

他表示，今次港鐵測試增加班次，之後巴士、旅遊巴士都會測試散場，會要求所部門及操作者以底線思維、提高安全系數包括不穩定天氣作出預案，政務司司長陳國基會繼續做好測試，令大家深入熟悉強化各環節。

至於啟德體育園的測試有何需要改善的地方，李家超表示，測試是為檢視主場館的運作是否符合要求，令參與者熟悉運作。他又指，進行測試，更重要的是人員疏散、整體部署、通訊系統、緊急預案的演練。李家超表示，演練過程就是在查找風險點，必然會看到需要強化的地方，今次測試整體暢順，會推進下一階段的測試，希望當日參與的觀眾會反映意見，以供改善。

▼周日（27日）啟德體育園舉行首場測試賽▼



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李家超預告下周亦會去上海，參加11月5日中國國際進口博覽會，以及2024投資推廣大會，隨團包括財政司司長、商經局局長及貿發局，本次吸引超過300個參展商，涵蓋食品、創科、貿易、金融企業，特別舉行專題對接會，為有意來香港發展的金融、創科企業高層講解。

斥美國為自身政治利益破壞投資 會自食其果

對於美國政府公佈限制香港及中國的半導體，李家超批評為自身政治利益破壞投資、自由市場損害環球供應鏈及美國利益。他指出，過去十年美國與香港貿易順差賺4,720億美元，為政治目的、損失利益，會自食其果，特區會捍衛自身及企業利益，以及共同捍衛國家利益。

回應梁振英憂慮 李家超：政府必須要有土地主導權

全國政協副主席梁振英憂慮香港土地供過於求，加重財政負擔。李家超指造地要很多年，政府必須要有土地主導權，房屋市場健康發展主導權就要在政府手上，否則在利益藩籬控制之中，不符合市民及香港利益。他表示，造地及供應是兩件事，並以「有錢運用」作為例子，表示政府有錢可以放銀行而並非全部花光，造地道理亦一樣，可以有儲備。

李家超表示，判斷供應多少是客觀按數據，任何政府都不會輕率，過往政府及本屆政府都要按數據、客觀、實事求是處理。他指，《施政報告》今年提及政府造地決心不變，會考慮市場變化讓市場平穩健康發展，造地及推出土地建造房屋，有謹慎態度，嚴肅按數據分析判斷供求需要，有序平穩希望土地房屋健康發展。

零售業冰河期 李家超指行業要改革

有指零售業冰河期，希望免差餉兩年。李家超表示，施政報告有8項措施幫助中小企，個別行業面對困難會盡力幫助，個別零售業都有改革及調整價格，讓收入方面有增長，所以零售界要清晰知道經濟轉型期內，包括本地消費習慣、遊客消費改變，都會改革求變。他希望大家齊改革同發展，現金流方面都有措施幫助，又認為政府有照顧零售業中小企過渡經濟轉型期，相信明年息口回落，情況都會有所轉變。

匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友、強姦女院友被捕及被起訴。（夏家朗攝）

匡智會大埔廣福院舍一名男職員，今年8月涉嫌性侵兩名中度智障學員。據悉涉事的是一名宿舍助理男舍監，被控猥褻侵犯精神上無行為能力的男性及強姦罪。

現時警方設有性罪行定罪紀錄查核機制，適用於可能會受聘與兒童或精神上無行為能力人士有關工作的人士，《施政報告》列明今年第四季起，分階段將機制擴展至自僱人士，例如補習老師、體育老師等。

匡智會性侵案事隔兩個月，機構只是發新聞稿交代，至今都未有現身回應，有家長表示憂心。對比童樂居虐兒案，有關單位在爆出事件的第五日已會見傳媒，相信傳媒提問時會關注匡智會的處理方式，以及有議員倡議成立獨立調查委員會，由警方和社署介入，翻查數個月的閉路電視片段，會否是釋除疑慮的可行方法。