李家超斥匡智會性侵案涉事者卑鄙無恥 要確保閉路電視有效
行政長官李家超今天（28日）出席行政會議前見記者，在回應匡智會轄下殘疾院舍爆出性侵案時表示，要審視閉路電視成效，要確保有效阻嚇。
美國政府公佈限制香港及中國的半導體，李家超在開場時主動批評是為了自身政治利益破壞投資、自由市場損害環球供應鏈及美國利益，強調特區會捍衛自身及企業利益，以及共同捍衛國家利益。
至於星期日舉行測試賽的啟德體育園，李家超表示，演練過程就是在查找風險，今次測試整體暢順，會推進下一階段測試，希望參與的觀眾繼續反映意見。
對於匡智會性侵案，被問及會否要求匡智會親自交代及公開調查報告，李家超斥涉事職員卑鄙無恥，警方必須全面調查追究法律責任，社署也要確保這類院舍按牌照要求運作，有效監管、監察員工紀律。李家超指，匡智會已經成立獨立小組，希望全面審視院舍本身運作，要有有效的監察制度，對員工的訓練和紀律亦需要有完善制度。他認為院舍一定要將院友利益擺在第一位，並敦促檢討小組盡快完成及提交報告，社署亦要全面檢視報告確保運作符合牌照要求。李家超指出，社署已經縮短涉事殘院的續牌年限到1年。
李家超提到，閉路電視在搜集數據方面有重要作用，但也需要有執行系統確保正常運作，他指匡智會要全面審視如何利用好閉路電視進行有效監管。
啟德體育園是香港歷來最大的體育基建，剛過去的星期日有測試賽，1,500觀眾及300工作人員參與，已經有警務處負責的演練專責組，早前已經以二維碼問卷向入場觀眾收集意見。以後會就園區內的設施進行車市，3個場館及其他地方都有演練，11月中青年館再演練、室內館12月演練、主場館明年1月演練，最後有不止一次的5萬人演練。
他表示，今次港鐵測試增加班次，之後巴士、旅遊巴士都會測試散場，會要求所部門及操作者以底線思維、提高安全系數包括不穩定天氣作出預案，政務司司長陳國基會繼續做好測試，令大家深入熟悉強化各環節。
至於啟德體育園的測試有何需要改善的地方，李家超表示，測試是為檢視主場館的運作是否符合要求，令參與者熟悉運作。他又指，進行測試，更重要的是人員疏散、整體部署、通訊系統、緊急預案的演練。李家超表示，演練過程就是在查找風險點，必然會看到需要強化的地方，今次測試整體暢順，會推進下一階段的測試，希望當日參與的觀眾會反映意見，以供改善。
▼周日（27日）啟德體育園舉行首場測試賽▼
李家超預告下周亦會去上海，參加11月5日中國國際進口博覽會，以及2024投資推廣大會，隨團包括財政司司長、商經局局長及貿發局，本次吸引超過300個參展商，涵蓋食品、創科、貿易、金融企業，特別舉行專題對接會，為有意來香港發展的金融、創科企業高層講解。
斥美國為自身政治利益破壞投資 會自食其果
對於美國政府公佈限制香港及中國的半導體，李家超批評為自身政治利益破壞投資、自由市場損害環球供應鏈及美國利益。他指出，過去十年美國與香港貿易順差賺4,720億美元，為政治目的、損失利益，會自食其果，特區會捍衛自身及企業利益，以及共同捍衛國家利益。
回應梁振英憂慮 李家超：政府必須要有土地主導權
全國政協副主席梁振英憂慮香港土地供過於求，加重財政負擔。李家超指造地要很多年，政府必須要有土地主導權，房屋市場健康發展主導權就要在政府手上，否則在利益藩籬控制之中，不符合市民及香港利益。他表示，造地及供應是兩件事，並以「有錢運用」作為例子，表示政府有錢可以放銀行而並非全部花光，造地道理亦一樣，可以有儲備。
李家超表示，判斷供應多少是客觀按數據，任何政府都不會輕率，過往政府及本屆政府都要按數據、客觀、實事求是處理。他指，《施政報告》今年提及政府造地決心不變，會考慮市場變化讓市場平穩健康發展，造地及推出土地建造房屋，有謹慎態度，嚴肅按數據分析判斷供求需要，有序平穩希望土地房屋健康發展。
零售業冰河期 李家超指行業要改革
有指零售業冰河期，希望免差餉兩年。李家超表示，施政報告有8項措施幫助中小企，個別行業面對困難會盡力幫助，個別零售業都有改革及調整價格，讓收入方面有增長，所以零售界要清晰知道經濟轉型期內，包括本地消費習慣、遊客消費改變，都會改革求變。他希望大家齊改革同發展，現金流方面都有措施幫助，又認為政府有照顧零售業中小企過渡經濟轉型期，相信明年息口回落，情況都會有所轉變。
匡智會大埔廣福院舍一名男職員，今年8月涉嫌性侵兩名中度智障學員。據悉涉事的是一名宿舍助理男舍監，被控猥褻侵犯精神上無行為能力的男性及強姦罪。
現時警方設有性罪行定罪紀錄查核機制，適用於可能會受聘與兒童或精神上無行為能力人士有關工作的人士，《施政報告》列明今年第四季起，分階段將機制擴展至自僱人士，例如補習老師、體育老師等。
匡智會性侵案事隔兩個月，機構只是發新聞稿交代，至今都未有現身回應，有家長表示憂心。對比童樂居虐兒案，有關單位在爆出事件的第五日已會見傳媒，相信傳媒提問時會關注匡智會的處理方式，以及有議員倡議成立獨立調查委員會，由警方和社署介入，翻查數個月的閉路電視片段，會否是釋除疑慮的可行方法。