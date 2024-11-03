邵家臻患胃癌切除半個胃　緊急手術後暴瘦15公斤｜政壇諸事町

社福界立法會前議員邵家臻透露患胃癌，憶起上月腸胃不適、嘔吐，起初以為胃酸過多、胃炎，惟三次看醫生後確診是腫瘤，隨即緊急切除半個胃及附近淋巴，體重大減15公斤。



社福界立法會前議員邵家臻透露患胃癌。（邵家臻FB）

腸胃不適三次看醫生確診胃癌

邵家臻今天（3日）在Facebook表示上月初腸胃不適，普通科醫生跟他說是胃酸過多，服藥放鬆心情了事，惟幾天後嘔吐，轉看專科醫生。

社福界立法會前議員邵家臻透露患胃癌。（邵家臻FB）

他說起初醫生診斷為胃炎，要服特效藥，奈何嘔吐反而加劇，轉往醫院求醫，醫生擔心邵家臻十二指腸阻塞，故安排緊急入院，「結果不是胃酸過多，不是胃炎，不是十二指腸阻塞，是胃癌。」

邵家臻說緊急手術切掉了半個胃及附近淋巴，之後才解決消化問題（張浩維攝）

緊急切除半個胃 暴瘦15公斤

他說緊急手術切掉了半個胃及附近淋巴，之後才解決消化問題，讓身體恢復正常吸收，正等待腫瘤化驗報告，才決定是否需要及如何化療。

作為一個「半無胃的人」，雖然待完全康復之路還有很長很遠，未來也必定要調節起居飲食，但主的恩典夠我用，「苦難是奧秘，經歷主更深」我有信心能走過這死蔭幽谷。 社福界立法會前議員邵家臻

社會福利界立法會議員邵家臻席上追問，政府未來半年，有何實際措施會採取。（資料圖片）

一次胃癌手術令邵家臻體重輕了15公斤，不過他說傷口癒合進度理想，已經不會即食即嘔，可以在入院第十六天出院。他多謝伊利沙伯醫院痛症科和外科醫護人員的悉心照顧，也多謝愛他的人所有有形和無形的支援，讓他在滿滿的愛中大步檻過。

「多謝各位多年支持」，不是「最後今天」，只想報個平安。 社福界立法會前議員邵家臻