邵家臻胃癌入院錯過碩士畢業禮　同學有心赴病榻送上畢業帽

社福界立法會前議員邵家臻今天（3日）突然公布患胃癌的消息，緊急入院切除半個胃及附近淋巴，暴瘦15公斤。留院期間，他錯過了神學碩士的畢業禮，不過同學並沒有遺忘他，特意赴醫院送上畢業帽，讓他過一個不一樣的「畢業禮」。



患胃癌的邵家臻入院十六天。（邵家臻Facebook）

邵家臻患胃癌切除半個胃 緊急手術後暴瘦15公斤

55歲的邵家臻在Facebook透露患胃癌的經過，憶起上月腸胃不適、嘔吐，起初普通科醫生和專科醫生，都一度診斷他只是胃酸過多、胃炎，惟嘔吐加劇，入院後才確診胃癌，隨即做緊急手術，切除半個胃及附近淋巴。

邵家臻入院第十一日，可以進食免治粥餐。（邵家臻Facebook）

邵家臻在伊利沙伯醫院留醫16日後出院。（邵家臻Facebook）

最終，邵家臻留院16日後出院，體重大減15公斤，不過他說傷口癒合進度理想，已經不會即食即嘔。

邵家臻多謝伊利沙伯醫院痛症科和外科醫護人員的悉心照顧。（邵家臻Facebook）

他多謝伊利沙伯醫院痛症科和外科醫護人員的悉心照顧，也多謝愛他的人所有有形和無形的支援，讓他在滿滿的愛中大步檻過。

這次畢業比之前任何一次都來得特別。 社福界立法會前議員邵家臻

住院期間，正是讀神學的邵家臻修讀基督教研究文學碩士的畢業禮，同學為他送上畢業帽。（邵家臻Facebook）

住院期間錯過神學碩士畢業禮

昨天（2日）是邵家臻留院的最後一天，正是讀神學的邵家臻修讀基督教研究文學碩士的畢業禮。他大嘆「奈何人在病榻，動彈不得，只能隔Mon 觀禮」，不過提到有同學有心地為他送上畢業帽。

邵家臻多謝伊利沙伯醫院痛症科和外科醫護人員的悉心照顧。（邵家臻Facebook）

邵家臻在病床上拍下一張別開生面的畢業相，稱這次畢業較之前任何一次都來得特別。